¿Qué son los espacios de trabajo híbridos? La evolución del coworking con La Guarida Creativa

lunes, 16 de mayo de 2022, 16:17 h (CET)

Los espacios de trabajos híbridos son un tipo de modelo laboral que combina aspectos del trabajo remoto y del trabajo en la oficina. En ellos, los empleados tienen la libertad de escoger dónde y cuándo trabajar. Asimismo, las empresas reciben beneficios, porque ahorran en costes de oficina y, al ser más flexibles, aumentan la motivación de sus trabajadores.

En este contexto, una alternativa para ofrecer a los empleados una experiencia laboral diferente son los coworking. Estos espacios de trabajo están ganando cada vez más popularidad en todo el mundo, porque son una manera de salir de la rutina laboral y mejorar la productividad en el trabajo, al poder compartir opiniones con otras personas.

En la zona sur de Madrid, La Guarida Creativa dispone de 4 espacios de coworking ubicados en Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada y Madrid (zona templo de Debod). Las instalaciones ofrecen espacios comunes ambientados para trabajar, así como salas de reuniones y despachos privados con una gran variedad de servicios para que los profesionales disfruten de un espacio de trabajo distinto.

¿Por qué muchas empresas están recurriendo al trabajo híbrido? A raíz de que la pandemia por el covid modificara la manera de trabajar, las empresas se han esforzado por replantearse lo que significa tener una oficina física. A la par, las prioridades de los empleados también han cambiado, algunos de ellos coinciden que el patrón del horario tradicional de 8:00 a.m a 5:00 p.m es cosa del pasado y, por el contrario, prefieren decidir dónde y cuándo trabajar.

Asimismo, en los últimos años, las organizaciones se han dado cuenta de que gracias al uso de internet y de herramientas de gestión es posible alcanzar los objetivos, manteniendo una adecuada estructura de trabajo ágil.

Por otro lado, el trabajo híbrido ofrece la posibilidad a las compañías de conseguir talento cualificado en cualquier parte del mundo. También es una excelente oportunidad para minimizar los costes, ya que los colaboradores no necesitarán un lugar fijo equipado para trabajar. Los recursos que ahorran pueden invertirse en tecnología y en apoyar la escalabilidad de la empresa. Por estas razones, cada vez son más las empresas que apuestan por el trabajo híbrido.

La Guarida Creativa apoya la productividad en el trabajo híbrido La Guarida Creativa es un espacio de coworking diferente que dispone de todo lo necesario para que teletrabajadores, emprendedores y directivos de empresas puedan desarrollar proyectos laborales con éxito y salir de la cotidianidad.

Sus espacios interiores están dotados de un ambiente cómodo y propicio para el trabajo. Disponen de una amplia variedad de servicios a elegir según las necesidades de los profesionales. Hay salas compartidas que facilitan la comunicación con otras personas. También, cuentan con áreas privadas, para reuniones de negocios y despachos individuales para atender a los clientes. Cada espacio tiene conexión WIFI, servicio de correo, paquetería y almacenaje privado que garantizan la máxima satisfacción de sus clientes.

En definitiva, La Guarida Creativa se convierte en una gran opción para quienes buscan compaginar el trabajo fuera de oficina, en un ambiente profesional, enriquecedor y diferente en Madrid.



