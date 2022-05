Tour privado Alhambra, una visita exclusiva Emprendedores de Hoy

Durante la época de vacaciones, los viajes hacia la provincia de Granada son una excelente opción para quienes desean conocer varios lugares considerados como Patrimonio de la Humanidad.

La empresa de excursiones turísticas Nazarí Tours Granada ofrece planes para visitar lugares como la Alhambra, el Albaicín, Sacromonte y otros sitios característicos de la provincia. Para visitar la Alhambra de Granada, una de las mayores obras maestras del arte islámico en el mundo, la agencia brinda guías especializados que cuidan al máximo la experiencia del cliente.

¿Por qué la Alhambra es un destino turístico atractivo para los visitantes? La Alhambra es considerada como una de las visitas imprescindibles que todas las personas deberían realizar, por lo menos una vez en su vida, ya que es considerada como la primera de las 7 maravillas de España. Por este motivo, la visita a la Alhambra con el acompañamiento de un guía oficial es completamente imprescindible, ya que el complejo alberga un conjunto de palacios, jardines y fortalezas antiguas. Su nombre tiene origen en una palabra árabe que significa “castillo rojo”, debido al color que mantienen sus torres y a que cambia en función de la presencia del sol o las estrellas.

En principio, la Alhambra fue concebida como una zona militar, aunque posteriormente se utilizó como una residencia real de la corte de Granada, a mediados del siglo XIII. Mientras que la construcción de los palacios es adjudicada a los reyes Yusuf I y Muhammed V, pertenecientes a la dinastía Zirí, durante el siglo XIV.

El tour privado de la Alhambra cuenta con un guía experto y acceso preferente para el cliente Para asegurar una experiencia única, el tour privado es la mejor opción, ya que permite contar con un guía exclusivo y experto, así como entradas incluidas y un acceso preferente. El tour completo incluye los Palacios Nazaríes, la Alcazaba, el Generalife y los jardines de la Alhambra, entre otros.

Debido a la alta demanda para visitar la Alhambra, se recomienda reservar con la máxima antelación posible, ya que podrían encontrarse sin disponibilidad. Después, el turista cuenta con varias opciones para disfrutar su estadía, como la experiencia de tapas en el centro de la ciudad, la visita guiada de Albaicín y Sacromonte, espectáculo de flamenco, etc. El consejo es pasar varios días en Granada para disfrutar de todos sus encantos, por ello Nazarí Tours Granada siempre está disponible para asesorar, dada su experiencia y conocimiento de lo que ofrece la ciudad.

Uno de los ejemplos que refleja la calidad del servicio que brinda Nazarí Tours Granada es los comentarios en la plataforma de viajes TripAdvisor, donde se pueden visualizar las reseñas positivas de los clientes y también disfruta de certificado de excelencia de dicha plataforma. En vista de que es un destino bastante visitado, el sitio web de Nazarí Tours Granada cuenta con un sistema de reservas para planear una excursión con anticipación y no presentar problemas al llegar a la Alhambra.



