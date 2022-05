Mantener la competitividad es el reto, upskilling y reskilling, la oportunidad Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de mayo de 2022, 15:57 h (CET)

Situaciones como la pandemia y todos los efectos que ha conllevado o la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha generado una subida de precios a escala global, son algunas situaciones que ejemplifican la naturaleza cambiante de los mercados actuales. La economía globalizada de la actual era digital vive bajo una realidad de constante cambio.

Este escenario está forzando a las empresas a hacer y rehacer nuevos planes de transformación de manera acelerada, para mantener su competitividad, cuya velocidad muchas veces es mayor que la velocidad de transformación de los propios equipos.

En este contexto, las empresas se enfrentan a tener que moverse con éxito en tres situaciones:

Primeramente, provocando un cambio cultural con entusiasmo en los equipos, que les lleve a normalizar la actualización continua en conocimientos y habilidades como un mecanismo para conservar su empleabilidad. Ignacio Quintanilla, autor del libro y podcast Tres Minutos Basta y director general de Eskeel, a través de diferentes conferencias internacionales y publicaciones, viene acuñando el término “transformatízate” como un llamado urgente al cambio de actitud en los profesionales de hoy.

En segundo lugar, es necesario proponer herramientas de capacitación dentro de programas de upskilling y reskilling que ofrezcan soluciones formativas adecuadas para posibilitar a sus colaboradores la renovación de sus conocimientos y habilidades que, en la mayoría de los casos, han sido superados por la transformación en los usos y costumbres de las personas, dadas las nuevas soluciones digitales que están cambiando los estilos de vida.

En tercer lugar, hay que atraer y retener el talento actualizado que ha pasado a convertirse en uno de los valores más escasos dentro de la estrategia de toda compañía. Para ello, el salario económico y el salario emocional seguirán siendo importantes, pero están apareciendo otras características, como la posibilidad de trabajo online, la retribución por resultados y no por tiempo dedicado o la posibilidad de contar con herramientas para mantenerse actualizado, que los profesionales cada vez ponen en mayor valor.

¿Por qué son importantes los programas de capacitación para las empresas? El upskilling y el reskilling son programas de capacitación diseñados, precisamente, para desarrollar en los empleados nuevas competencias, actualizar las existentes o adaptarlas a las nuevas tareas y funciones que requieren esas circunstancias cambiantes del mercado. Por medio del upskilling, los empleados pueden adquirir nuevas competencias en sus funciones o tareas laborales, mientras que el reskilling permite desarrollar las habilidades de un empleado para adaptarlo a un nuevo puesto de trabajo.

Estas actualizaciones son sumamente importantes para las empresas porque les permiten mantener su nivel competitivo frente a constantes e imprevisibles variaciones en el mercado, al mismo tiempo que contribuyen como elemento de atracción y retención del talento.

Numerosas universidades, escuelas de negocio, consultoras y edtechs ofrecen diferentes servicios para ello. Desde programas presenciales in company pasando por capacitaciones online síncronas, hasta cursos cortos de actualización prediseñados y a un clic de distancia.

La compañía española Eskeel apuesta por programas online multiformato, asíncronos y síncronos, que se diseñan a medida para cada necesidad y se configuran con diferentes cursos partiendo de la visión de los “customer needs“.

El método “eskeel“, explica su director general, empieza con la exploración para entender la verdadera necesidad, pasa luego por la selección para elegir los cursos que formarán el programa, asegura la continuidad del conocimiento en la empresa y define los indicadores con los que se va a medir el éxito así como la vida útil del conocimiento. Además, indica, sus programas siempre consideran que exista equilibrio entre habilidades técnicas y humanas, dado que las habilidades humanas no son automatizables y, por tanto, construyen una mejor barrera frente a la competencia.

El concepto multiformato se refiere a poder contar con los materiales, tanto en vídeos como en e-books y audiolibros, así como aprovechar las soluciones de gamification para reforzar los conocimientos adquiridos. Esta opción multiformato facilita al colaborador la posibilidad de elegir aquello que mejor le acomode. Y, cuando son asíncronos, además, podrá escoger el horario a su gusto.

Una escuela de negocios con óptimas herramientas para estos programas Una organización que no cuente con programas de upskilling y reskilling está condenada al fracaso dado el mundo tan cambiante, indica Quintanilla. Explica que las actividades de un determinado rol o plaza de trabajo en las empresas no son totalmente automatizables, lo que lleva a distribuir las actividades de un mismo rol entre la automatización y el colaborador. Eso genera que las funciones de cara al colaborador están continuamente variando y, por ello, surge la necesidad de capacitación continua. Las empresas inmersas en planes de transformación tienen la obligación de transformar a los equipos. Si se tiene un plan de transformación, hay que tener un programa de upskilling y reskilling que haga match con el mismo. De lo contrario, las personas dejarán de estar en la capacidad de cumplir el rol que espera la empresa.

Los programas de upskilling y reskilling tienen que ser planes de capacitación alineados con los objetivos estratégicos de las empresas, convirtiéndose en uno de los brazos del director de transformación con el mismo peso que el desarrollo tecnológico, y no cursos sueltos e inconexos cuyo único indicador de cara a la empresa sea las horas de capacitación por empleado.



