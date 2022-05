¿Cuál es la función de un perito informático WhastApp?, por Perito Legal Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de mayo de 2022, 15:47 h (CET)

Utilizada como medio de comunicación tanto por las personas en su vida social como por las empresas, WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería online más utilizadas en España.

En este contexto, los mensajes que se envían y reciben a través de este programa de chat pueden constituir una prueba legal en distintos casos judiciales.

Para que la información vertida en esta aplicación tenga validez legal, es necesario contar con los servicios de un perito informático WhastApp, como los que integran el equipo de Perito Legal. De esta manera, es posible verificar los mensajes para que puedan ser presentados ante un juez, descartando la posibilidad de que hayan sido manipulados.

¿De qué se encarga un perito informático WhatsApp? A partir del trabajo de un perito informático especialista en WhatsApp, es posible dotar de validez legal a la información proveniente de esta aplicación. En primer lugar, la prueba debe ser relevante desde el punto de vista jurídico. Si se cumple con esta condición, es necesario un informe pericial para garantizar la seguridad de los mensajes. Por ejemplo, los textos no pueden presentarse en los juzgados como capturas de pantalla o bajo cualquier tipo de formato de texto que sea editable.

Por otra parte, es importante que los mensajes que integran la prueba pericial tengan toda la información que sea posible. En este sentido, deben contar con la fecha y la hora en la que fueron emitidos, los datos de los contactos y el contexto. Si integran una conversación larga, debe ser clara la continuidad entre las distintas páginas.

Asimismo, como los mensajes borrados solo se conservan durante 7 días, para recuperarlos es necesario contar con el apoyo de un laboratorio de informática forense como el que posee Perito Legal. En síntesis, los informes periciales dotan de solidez a las pruebas y sirven para verificar su autenticidad.

¿Cuáles son los requisitos para que los mensajes de WhatsApp sean considerados como pruebas? Para llevar información extraída de una aplicación como WhatsApp y que sea considerada como válida en un juicio, es necesario concurrir ante un letrado de la administración para que se levante un acta. En este documento, debe constar que existe una correspondencia entre la información recogida de los mensajes y su transcripción. Además, debe probarse el vínculo entre la persona y el teléfono que es la fuente de la evidencia.

Otra opción es llevar el móvil ante un notario para que redacte un acta que aporte validez al contenido de los mensajes. Cualquier otro tipo de aporte que no cumpla con algunas de estas características no cumpliría con la demostración de la integridad y la autenticidad de los mensajes y, por lo tanto, podría ser impugnado.

Por estos motivos, contar con un perito informático WhatsApp como los que trabajan en Perito Legal es un recurso esencial para poder utilizar los textos de la aplicación como una prueba fehaciente frente a un juzgado.



