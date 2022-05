Aura, una escuela de formación especializada en acompañamiento asistido con caballos en libertad

La continua evolución del ser humano y su capacidad de adaptación a los cambios que le rodean son esenciales hoy en día: explorar, experimentar, aprender e identificar nuevas oportunidades para seguir avanzando. El mundo actual obliga a la sociedad a reinventarse constantemente.

En este sentido, el coaching es una poderosa herramienta que ayuda a las personas a conocerse y empoderarse, a mejorar sus relaciones, a definir metas y objetivos desde la creatividad, motivación e ilusión, a gestionar de forma eficaz el tiempo, a tener mayor flexibilidad y adaptabilidad al cambio para así reinventarse y transformarse. Actualmente, la inclusión de équidos en los procesos de coaching supone un gran número de beneficios para las personas. Por ejemplo, algunos estudios demuestran que los caballos contribuyen a mejorar la calidad de vida de personas con alteraciones emocionales, de aprendizaje, cognitivas e incluso con problemas para relacionarse.

Es por esta razón que cada vez son más los centros especializados en acompañamiento a personas que implican a estos animales en sus sesiones. Uno de los centros más destacados en este ámbito es Auracoaching. El desempeño de Aura se basa en una metodología propia, en la que se incluye un trabajo de acompañamiento asistido con caballos en libertad y actuando en distintas líneas de formación como crecimiento personal, desarrollo profesional o liderazgo.

El amor por los caballos, la principal inspiración del centro Uno de los aspectos por los que Aura ha logrado distinguirse es que, en todas sus sesiones y actividades son los caballos la mayor fuente de inspiración. Karin Cánovas, fundadora y CEO de Aura, en los 8 años de trayectoria de este centro, ha adoptado a 15 équidos provenientes del maltrato, el abandono, la explotación y la cautividad, entrando en un programa de recuperación física, psíquica y emocional y llevados a la vida en libertad para cumplir con su función biológica como équidos que son.

Este centro se cataloga como “una familia donde conviven distintas especies” y cuyo objetivo común es acompañar a las personas a vivir la vida que quieren vivir a través del amor de los caballos. Lo que diferencia a Aura de otros centros que trabajan con équidos es que los caballos son compañeros de vida y de equipo, en ningún caso son herramientas ni recursos. Karin ha desarrollado una metodología única basada en el bienestar de caballos y personas e incluye en una misma sesión el abordaje de diferentes disciplinas: coaching, constelaciones, PNL, eneagrama de la personalidad, coherencia cardíaca, inteligencia emocional y comunicación no verbal. Además, resulta importante destacar que las sesiones que brinda Aura se dan en completa libertad, sin ningún condicionamiento para los caballos (sin pistas ni cabezadas ni cuerdas y pie a tierra). Los animales se mueven libremente y deciden si quieren participar o no en la sesión, si quieren acercarse o continuar en la distancia o si quieren ser tocados o no.

Cualquier interacción con la manada es totalmente genuina, en una comunicación de ser a ser.

La diferencia entre un caballo cautivo y uno libre es abismal, influyendo directamente en la calidad del servicio que se ofrece a las personas.

Servicios de la escuela de formación Aura Además de ser un centro especializado en acompañamiento asistido con caballos en libertad, Aura cuenta con una escuela de formación, en la que sus participantes pueden adquirir conocimientos que contribuyan a su crecimiento personal o desarrollo profesional a la vez que se adquiere expertice. Algunos de los cursos que se ofrecen son Coaching, PNL o Etología del caballo, entre otros.

En este sentido, Aura dispone de tres grandes líneas de actuación. La primera de ellas es sobre evolución personal, enfocada en orientar hacia experiencias de crecimiento, desarrollo evolutivo y transformación creativa. También aborda puntos clave como la liberación del ser y el propósito de vida.

Por otro lado, Aura abarca temas relacionados con la esencia de este centro y van desde la etología del caballo hasta PNL o coaching. El tercer módulo es “Alma de líder”, un programa formativo enfocado al liderazgo que aborda temáticas enlazadas con la comunicación y la resiliencia, entre otros.

Cada uno de estos servicios de la escuela de formación pueden solicitarse en la modalidad presencial u online, a través de la página web de Aura.