Cursos de Revit de la mano de BIM Zone

lunes, 16 de mayo de 2022, 15:31 h (CET)

El Building Information Modeling (BIM) es un método basado en el trabajo colaborativo que se encarga de crear y gestionar de forma integral los proyectos de construcción. Su principal finalidad es centralizar la información de todo el proyecto en un modelo virtual sobre el cual trabajan los diferentes agentes que forman parte del mismo.

La implementación de esta tecnología requiere el uso de un software de diseño que integre todas las tareas a realizar, siendo Revit uno de los más utilizados. Aprender a manejar esta herramienta supone una gran ventaja a la hora de optar por un puesto de trabajo en el área de arquitectura y construcción. En este sentido, BIM Zone y su sistema de formación representan una alternativa para realizar cursos de Revit de gran calidad, a precios competitivos.

Revit es uno de los mejores software de modelado BIM En la actualidad, Revit se ha convertido en una de las principales referencias a la hora de desarrollar iniciativas de BIM. Una gran cantidad de ingenieros dedicados a estas labores confían en él como su sistema de diseño y construcción preferido. Esto se debe a ciertas características específicas que le diferencian de otros.

Lo primero es que Revit cuenta con la capacidad de reunir funciones que normalmente no se encuentran en un mismo programa: las funciones de diseño arquitectónico, ingeniería estructural e instalaciones MEP. De modo que la aplicación intenta concentrar todos los aspectos referentes a la gestión de proyectos de construcción. Este punto es esencial para que los agentes implicados estén satisfechos con el sistema.

Revit es uno de los pocos programas que pueden incorporar información geométrica (3D), de tiempos (4D), de costes (5D), ambiental (6D) y de mantenimiento (7D). Este es un aspecto diferenciador que lo transforma en una de las mejores alternativas.

Al mismo tiempo, Revit permite sacar provecho a BIM, incluso más allá de los temas relacionados con el diseño. Siendo posible conocer aspectos que tienen que ver con la propia ejecución de los plazos de las obras o el ciclo de vida del edificio. Este enorme potencial simplifica las diligencias que pueden ir surgiendo con el tiempo, reduciendo costes operativos y gastos superfluos.

BIM Zone ofrece cursos de Revit, de la mano de profesionales Saber liderar proyectos apoyados en el modelado BIM es uno de los requisitos indispensables a la hora de realizar contrataciones en el sector AECO. Por tanto, los cursos de Revit disponibles en BIM Zone representan una oportunidad que no debería perderse.

El propósito de estos cursos es que el estudiante conozca, comprenda y aplique las funcionalidades que este programa ofrece. Todo ello con la finalidad de llevar a cabo proyectos de modelados en 3D de forma profesional.

Las clases son impartidas por profesionales con una amplia experiencia realizando y dirigiendo diferentes proyectos arquitectónicos. En los últimos años, han centrado su actividad en la docencia, llevando a cabo múltiples seminarios y cursos relacionados con BIM. Además, están certificados como instructores de Revit.

Actualmente, tienen a disposición 5 cursos de Revit en modalidad online que van aumentando en nivel de dificultad. Cada uno de ellos tiene un coste de 75 € y cuenta con una duración de 30-45 horas divididas entre teoría, práctica, dedicación personal y proyecto final del curso.



