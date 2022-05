Los servicios que ofrece uno de los mejores del mundo en ciberseguridad, Mikel Rufián de Bidaidea Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de mayo de 2022, 15:19 h (CET)

Es uno de los mejores en ciberseguridad, galardonado de forma consecutiva en los últimos años en España, Europa y Latinoamérica, con más de 15 años de experiencia en seguridad integral, ciberseguridad y ciberinteligencia, el especialista Mikel Rufián ha desarrollado toda una gama de servicios que pone ahora mismo a disposición de las empresas que requieran a un experto en estas áreas.

En la actualidad, es el Director Global de Cybersecutity, Intelligence & Industry 4.0 de Bidaidea, una consultoría boutique multinacional que proporciona servicios de inteligencia, seguridad integral y ciberseguridad, entre otros. También cuenta con una página web, a través de la cual ofrece la posibilidad de contratar sus servicios, los cuales serán detallados a continuación.

Mikel Rufián y sus servicios especializados Los servicios ofrecidos por el especialista a través de Bidaidea su página blog oficial, se centran principalmente en la inteligencia, ciberinteligencia y ciberseguridad.

En su web, se encuentran concretamente 4 servicios básicos principales. El primero de ellos consiste en la consultoría empresarial, con el cual busca ofrecer asesoría profesional a organizaciones tanto públicas como privadas, independientemente de su sector, su tamaño o requerimientos de seguridad.

En segundo lugar, está el servicio de mentoría profesional, destinado también a empresas, en donde el especialista hace uso de un know-how propio, que es el principal factor diferencial de su servicio, con respecto a otros relacionados con el mentoring.

La capacitación online es otra de las soluciones que ofrece y consiste en preparaciones, cursos y entretenimiento personalizado mediante la web, a través de bootcamps.

Por último, está la formación presencial ad-hoc, donde se imparten, por ejemplo, masterclasses, conferencias, eventos para empresas y formación corporativa.

Todos estos servicios están orientados a que las compañías actuales puedan no solamente conocer la importancia de la ciberseguridad, la inteligencia y la ciberinteligencia, sino también aprovechar todos los beneficios que cada una proporciona.

Importancia de la ciberinteligencia Las TIC han pasado a cobrar mucha importancia durante los últimos años en prácticamente todas las áreas cotidianas importantes, especialmente en el sector corporativo. No obstante, el auge de estas nuevas tecnologías de información y comunicación han representado un nuevo reto en términos de seguridad, con la aparición de nuevas y peligrosas amenazas. El concepto de ciberinteligencia está sumamente ligado al de ciberseguridad, aunque este último es por lo general el más conocido y se orienta principalmente en fugas y robo de información, hackeos, ataques cibernéticos, etc.

Según un concepto postulado por el Centro de Tecnologías Emergentes de la Universidad Carnegie Mellon, la ciberinteligencia consiste en adquirir y analizar información, con el fin de rastrear, predecir y prevenir los ataques cibernéticos. En otras palabras, es una disciplina que sirve para analizar las intenciones y las oportunidades que los ciberactores puedan tener para llevar a cabo ciberataques a una empresa.

Los riesgos, amenazas y oportunidades en ciberseguridad avanzan sumamente rápido y cada día los ciberataques se vuelven más avanzados y peligrosos. En tiempos así, contar con los conocimientos, las herramientas, la tecnología y las estrategias necesarias, para combatirlos y prevenirlos, pueden terminar definiendo la supervivencia de una compañía en el tiempo.



