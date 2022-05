La serie vasca TXAC PLANET seleccionada para competir en el Festival New Media Film Festival de Los Ángeles Comunicae

lunes, 16 de mayo de 2022, 16:05 h (CET) Se trata de una pionera serie interactiva emitida en ETB3 con el objetivo de acercar a niños/as y jóvenes el pensamiento computacional y el lenguaje de programación TXAC PLANET ha sido seleccionada y competirá en la categoría STEAM (Ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), del New Media Film Festival, innovador encuentro que aglutina el trabajo de creadores de contenido en nuevos y emergentes formatos, relacionados con la tecnología, tanto de Estados Unidos como del resto del mundo.

El festival celebrará su XIII edición los días 1 y 2 de junio en Los Ángeles.

16 de mayo de 2002.- La serie TXAC PLANET, impulsada y producida por el Clúster GAIA, EITB, Azaroa Films y Digitómica, se exhibirá en la XIII edición del Festival New Media Film Festival que se celebrará en Los Ángeles (California) los días 1 y 2 de junio. Los organizadores del certamen, que reúne cada año desde 2009 las principales novedades creativas relacionadas con la tecnología, han seleccionado a TXAC Planet para competir en la categoría STEAM.

ETB3 ha emitido las dos temporadas de esta serie, que consta de 45 capítulos, y que ha contado con la colaboración de KUTXA FUNDAZIOA, y del Centro Vasco de Ciberseguridad, que ha supervisado los contenidos del proyecto. El proyecto cuenta con el apoyo de BEAZ para su internacionalización.

TXAC Planet es una serie televisiva que aborda la lógica del pensamiento computacional y la alfabetización en tecnología informática. Con una duración cercana a los seis minutos, cada episodio presenta un concepto computacional y de ciberseguridad en un formato entretenido e intuitivo, llegando a niños y adolescentes que pueden interactuar con él.

El argumento de la serie, narra como el planeta TXAC es visitado por una estación orbital para su exploración e investigación. Al frente de la expedición está Ada, una coder inteligente y audaz que disfruta tanto programando a sus robots, como comunicándose con sus amigos coders de la Tierra. La jornada de Ada transcurre operando el Panel de Control para ayudar a Roby, un pequeño robot aprendiz, a realizar las tareas que le encargan los robots senior Tor y Eva, charlando con sus coders y contándoles noticias del mundo tecnológico y científico con la ayuda del ordenador central Helia.

Puedes visualizar los capítulos en este enlace

