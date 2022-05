Los cursos de inglés de calidad My Web Studies Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de mayo de 2022, 12:57 h (CET)

En la actualidad, se pueden encontrar miles de herramientas gratuitas y cursos online para aprender inglés desde cualquier parte del mundo. Sin embargo, es importante elegir con cuidado cuál de estas herramientas y clases en línea pueden ofrecer un aprendizaje eficiente, preciso y profesional sin errores en gramática o pronunciación.

My Web Studies es una academia online que cuenta con profesores expertos en el idioma inglés y una metodología de enseñanza que se enfoca en aprender de manera interactiva. Sus cursos de inglés se caracterizan por disponer de ejercicios prácticos e interactivos para la escucha, habla, lectura y escritura.

Características principales de los cursos de inglés de My Web Studies My Web Studies ha desarrollado una serie de cursos que están divididos en 3 niveles: principiante, intermedio y avanzado. De acuerdo al nivel, las clases pueden ser más intensas y dinámicas, pero siempre tienen en cuenta las buenas prácticas y la disposición de un mentor para clases particulares.

Entre los métodos de las prácticas más interesantes de estos cursos, se encuentra el de escucha y escriba. Para explicarlo de mejor manera, el estudiante debe escuchar una frase en inglés y después escribirla tal como suena. Posterior a ello, el sistema inteligente de My Web Studies analiza la respuesta y determina si es correcta o no. Además, este ejercicio ofrece un vídeo que muestra, cómo el profesor escribe la frase y explica todo lo relacionado con la misma. Esto es fundamental para estudiar inglés y cualquier idioma, ya que usualmente se empieza por escuchar antes de aprender a hablar. Como punto extra, siempre solicitan repeticiones, agregan palabras nuevas, frases más avanzadas e incluyen ejercicios de habla y lectura.

¿Por qué estudiar inglés con My Web Studies? El objetivo de My Web Studies es que las personas aprendan inglés, por lo cual siempre ofrece diferentes soluciones para cada necesidad, meta u objetivo. Esto incluye clases particulares del idioma por profesores expertos en la materia para quienes necesitan una ayuda extra mientras realizan cualquiera de los cursos impartidos.

Además, esta academia online dispone de clases gratuitas para que los estudiantes puedan verificar si el contenido y la metodología de estudio están relacionados con sus intereses antes de comprar un curso.

My Web Studies también se caracteriza por desarrollar sus propios ejercicios y metodologías de enseñanza, sin copiar el contenido de otras academias o autónomos. Esto está presente tanto en sus cursos básicos e intermedios como en sus clases avanzadas y master english online. Otros puntos clave a tener en cuenta es que sus clases son 100 % online, se pueden realizar desde España o cualquier parte del mundo y entregan certificados oficiales tras finalizar todas las actividades y exámenes asignados.

Aprender inglés es importante para impulsar una carrera y conseguir mejores oportunidades laborales en España o el extranjero. My Web Studies es una gran opción para aprender este idioma, gracias a sus clases particulares y ejercicios de escucha y escritura que permiten mejorar el entendimiento del mismo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mundo de rizos ayuda a tener una melena sana con sus productos ¿Se pueden solucionar problemas de forma automática? ¿Qué son los espacios de trabajo híbridos? La evolución del coworking con La Guarida Creativa Tour privado Alhambra, una visita exclusiva Bebidas mexicanas que se pueden encontrar en La Llorona