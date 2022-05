Samurai Xtreme Race presenta la Samurai Junior Race, carrera de obstáculos solidaria a favor de la Fundación Degén Emprendedores de Hoy

La realización de al menos una hora de actividad física durante la infancia, en forma de juegos y deporte, es fundamental no solo para la salud del niño, sino también para su desarrollo físico, emocional y mental. Actualmente, el ejercicio físico, especialmente en los niños, ha sido reemplazado por un ocio sedentario, propiciado principalmente por las nuevas tecnologías.

Por ello, en el marco de la Samurai Xtreme Race lago de As Pontes 2022, se llevará a cabo la Samurai Junior Race, una carrera de obstáculos para niños de 4 a 13 años en el lago de As Pontes de García Rodríguez – A Coruña, cuya recaudación integra irá destinada a la Fundación Degén. Esta hereda el trabajo de la Fundación Curemos el Párkinson para ampliar su legado y aprovechar los hallazgos de las investigaciones ya desarrolladas y aplicarlos a otras enfermedades neurodegenerativas y/o de origen genético.

Samurai Junior Race: aventura, diversión y salud La Samurai Xtreme Race se realizará el próximo 10 de julio en el lago de As Pontes de García Rodríguez, en la provincia de a Coruña, con el fin de promover la práctica deportiva como estilo de vida para obtener un bienestar físico, psicológico, social y emocional. La prueba consiste en atravesar entre 7 y 9 kilómetros a través de la playa, con obstáculos cada 500 metros.

A su vez, los niños y niñas menores de 14 años, previamente autorizados por su padre, madre o tutor, podrán participar en la Samurai Junior Race, que tendrá lugar en las zonas verdes contiguas a la playa del lago. Se busca fomentar la salud física y el espíritu aventurero en los participantes, por medio de la diversión y las actividades lúdicas, a la vez que se promueve el mérito propio. Cabe destacar que, al finalizar la carrera, los niños recibirán camisetas, medallas y regalos por parte de los organizadores.

Beneficios de la actividad física en los niños La realización de ejercicios físicos en los niños es importante para la prevención de enfermedades, el mejoramiento de su autoestima, el fortalecimiento de su conciencia social, el progreso en su capacidad de concentración y el rendimiento escolar. De hecho, practicar una hora de ejercicio al día eleva el ritmo cardíaco y fortalece la musculatura, mientras que realizarlo de manera regular refuerza el sistema inmunológico, reduciendo el riesgo de obesidad, diabetes y baja presión arterial.

Asimismo, trae aparejados beneficios tanto en la salud mental, aliviando la ansiedad y el nivel de estrés, como en el desarrollo, mediante el aprendizaje de nuevas habilidades y una mejor calidad del sueño. Del mismo modo, propicia el bienestar social, enseñándoles valores como el trabajo en equipo y la solidaridad.

Por lo tanto, la Samurai Junior Race es una oportunidad única para que los niños puedan retomar el estilo de vida de antaño, dejando de lado las pantallas y saliendo a la naturaleza para sortear los obstáculos y sentirse orgullosos de haberlo logrado, al mismo tiempo que colaboran con una causa solidaria.



