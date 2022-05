Las persianas alicantinas de Mosquiteras Baratas Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de mayo de 2022, 12:18 h (CET)

Entre los elementos que destacan por su funcionalidad y estética al mismo tiempo, se encuentran las persianas alicantinas.

Este conjunto de lamas de PVC o madera, que se integran por un alambre galvanizado que permite su fácil apertura y cierre, se ha consolidado como un producto decorativo de gran utilidad que proporciona privacidad, ventilación y estética. En Mosquiteras Baratas, disponen de este tipo de persianas a precios asequibles con una amplia gama de modelos para todos los gustos y preferencias.

Beneficios de las persianas alicantinas Estas persianas, que se originaron en la ciudad costera de Alicante, cuentan con una versatilidad que permite que sean fácilmente adaptables a todo tipo de ventanas ofreciendo un toque vintage que no pasa de moda. Entre sus múltiples ventajas se encuentra su sencilla instalación y su fácil operatividad tanto para abrirse como para cerrarse. A lo anterior, se suma su bajo coste que permite adquirir persianas alicantinas baratas en diversos colores.

A través de una cuerda, estas persianas pueden ser maniobradas para proveer de luz o algo de oscuridad a cualquier habitación. Esto genera ventilación natural, con lo que se ahorra en los costes de la factura de la luz. Este dispositivo es perdurable, por lo que su mantenimiento es sencillo y no requiere gastar de más para mantener su eficiencia y practicidad.

Comprar persianas alicantinas de madera y PVC En plataformas como Mosquiteras Baratas, se comercializan persianas alicantinas de madera y de PVC a medida. Sus productos gozan de materiales de alta calidad y resistencia.En el caso de las persianas de madera, estas se fabrican con pino de Soria, un tipo de madera maciza reconocida por su perdurabilidad. Mientras que las de PVC, al estar hechas de policloruro de vinilo, son duraderas y no necesitan mantenimiento, por lo que son aptas para climas lluviosos y con humedad.

Esta tienda ofrece persianas alicantinas en color cerezo, nogal, verde, avellana, naranja, gris, azul, beige, roble, marfil, blanco, marrón, amarillo y ocre, entre muchos otros. Las persianas alicantinas de madera se ofrecen con y sin barnizado. Mediante la página web de esta compañía, cada usuario puede configurar el producto que desea a su medida, indicando el ancho y alto de su ventana para obtener la persiana ideal. También está disponible la opción de adquirir la persiana con freno metálico o de plástico para no tener que atarla y kit de tornillos cerrados para atornillar el cabezal de la persiana o colgar la misma a la pared u otra superficie.

La persiana alicantina es una inversión inteligente, ya que este elemento funcional es un aislante del calor y de la luz que protege de la entrada de insectos y filtra los rayos del sol. Estas persianas son coloridas, atractivas y no pierden vigencia pese al paso del tiempo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.