Los souvenirs que se pueden adquirir en Arzúa km 39 del Camino de Santiago, una de las últimas etapas antes de llegar a Santiago de Compostela

lunes, 16 de mayo de 2022, 11:55 h (CET)

El Camino de Santiago de Compostela fue, durante varios siglos, una de las principales rutas de peregrinación dentro del cristianismo. Su recorrido fue diseñado para que monjes y feligreses de España y Francia visitaran la tumba del apóstol Santiago, uno de los más cercanos a Jesucristo y el primero de ellos en convertirse en mártir.

Aunque el camino, en sus orígenes, manejaba un itinerario que partía de los pirineos occidentales franceses, recorría el norte de España y terminaba en la ciudad gallega de Compostela, más adelante se fueron añadiendo nuevas rutas que conforman lo que hoy en día es un mapa diverso de itinerarios jacobeos. Gracias a esto, ahora es posible divisar una infinidad de manifestaciones sacras, artísticas, naturales y culturales.

Aunque el objetivo sagrado con el que los peregrinos recorrían este camino en la antigüedad y ha venido diversificándose con el tiempo, los caminantes siguen considerándolo importante como experiencia de vida. Esto ha permitido que atraiga a peregrinos que no necesariamente desean cultivar su espiritualidad desde el rito cristiano católico, sino que buscan un encuentro consigo mismos. Así como tener la oportunidad para establecer lazos con otros caminantes o un plan diferente para pasar sus vacaciones.

En consecuencia, los lugares que forman parte de cada ruta han diseñado todo un camino basado en el turismo, el cual contempla lugares de exploración gastronómica, divulgación cultural y comercialización de souvenirs para regalo.

Regalos que atesoran una experiencia Los souvenirs son, tal vez, uno de los artículos más apetecidos por los caminantes, ya que, al tratarse de una experiencia de vida única, quieren atesorar los momentos vividos, haciendo partícipes a sus familiares o amigos del bienestar que representa transitar una ruta que recorre cientos de kilómetros.

En consecuencia, buscando brindar servicios a los cientos de peregrinos que pasan a diario en Arzúa km 39, la tienda StopWay también ofrece a sus clientes un variado catálogo de recuerdos y detalles, diseñados para enunciar el paso de peregrinos y caminantes por el Camino de Santiago.

Esta tienda se especializa en ropa de tipo souvenir, la cual se diferencia por sus originales diseños de camisetas y sudaderas tanto para niños como para adultos. Cada diseño exhibe un estampado con los principales íconos de la travesía a Compostela como las flechas, el escudo de concha, la estrella de Galicia, mapas con las principales rutas, etc.

Sin embargo, estos artículos son solo algunos de los productos que ofrece la tienda y que fueron diseñados como complemento deportivo para los peregrinos en su trayecto. Entre el resto, destacan los calcetines con motivos, cuellos o bufandas, bastones, ponchos para la lluvia, entre otros.

Artículos disponibles en la tienda física y en la página web de StopWay Cualquiera de las dos categorías puede ser utilizada como un regalo original o como un recuerdo del viaje. Todos los artículos se encuentran disponibles en la tienda física y en la página web de StopWay, por lo cual no hay excusas para adquirir un detalle que sirva para recordar uno de los momentos más importantes en la vida de cualquier apasionado por el senderismo y por la exploración cultural.



