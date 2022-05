II Concurso de fotografía en Instagram FotoRed

La Red de Ciudades y Villas Medievales convoca la II Edición de su Concurso de Fotografías en Instagram #ConcursoFotoRed. Los participantes deberán subir a esta red social una imagen relativa al patrimonio monumental de cualquiera de las ocho villas medievales de la Red para optar al premio de una noche con alojamiento y desayuno, una comida o cena para dos personas y una visita guiada en una ciudad de la Red, como primer premio La Red Medieval continúa apostando por las redes sociales como una de sus herramientas de promoción. El 2020, el proyecto se divulgó mediante una ambiciosa campaña en Facebook e Instagram con el fin de mantener el foco sobre las actividades que no se pudieron llevar a cabo de manera presencial por motivo de la pandemia, algo que se repetía igualmente en la primavera de 2021, y posteriormente en otoño, cuando el Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales se celebró en formato virtual, igualmente debido a la pandemia, resultando ganador el pincho medieval con mayor número de Likes, tanto en Facebook como en Instagram, a partir de un video explicativo de cada uno de ellos.

Los excelentes resultados de las campañas, así como el gran éxito de participación en el primer #ConcursoFotoRed en Instagram, han dado pie a que a la asociación convoque la segunda edición, para poner en valor el Patrimonio monumental de las ciudades y villas medievales.

Los participantes deberán subir a esta red social una fotografía del patrimonio monumental de las villas medievales que integran la asociación: Consuegra, Sigüenza, Hondarribia, Estella-Lizarra, Jerez de los Caballeros, Laguardia, Marvão y Almazán.

Participar es muy sencillo. Basta con seguir al usuario @villasmedievales en Instagram y subir una publicación con una foto a la RRSS indicando el lugar, con el hashtag #ConcursoFotoRed. Las fotos solo podrán ser de una de las villas que pertenecen a la asociación, y no pueden publicarse en forma de stories. Cada participante podrá subir un máximo de tres fotografías y etiquetará al usuario @villasmedievales en la publicación. No se pueden utilizar fotografías selfies.

La fecha de comienzo del concurso será el domingo, 15 de mayo y el cierre de participación será domingo, 12 de junio a las 23:59 h. Entre los días 13 y 17 de junio el jurado profesional hará la selección de las 8 mejores fotografías y el día 19 de junio se publicarán estas fotografías para que los usuarios puedan dar "me gusta" hasta el día 26 de junio a las 23:59 que se seleccionarán las fotos con más "me gusta".

A continuación, se hará público el nombre de los ganadores en el perfil de Instagram @villasmedievales tanto en una story como en las publicaciones del sorteo. A los interesados, se les notificará también su premio por mensaje directo.

Premios

El primer premio es 1 noche de alojamiento y desayuno y una comida o cena para 2 personas y una visita guiada en una de las villas que forman parte de la asociación. El segundo y tercer premio es un lote de productos que estará formado por un producto eno-gastronómico típico de cada villa.

Un jurado profesional formado por 8 personas seleccionará 8 de las fotografías que hayan participado en el concurso. Las fotos seleccionadas se publicarán en Instagram para que los usuarios puedan dar "me gusta" a estas publicaciones y de éstas se seleccionará la que más "me gusta" haya obtenido. El día 26 de junio a las 23:59 termina el concurso por lo que se obtendrán las fotografías con más "me gusta" en ese momento y se hará inmediatamente la publicación del nombre de los ganadores en el perfil de instagram @villasmedievales tanto en un story como en las publicaciones del sorteo y por mensaje directo.