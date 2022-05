Préstamos de capital privado con garantía hipotecaria para empresas, de la mano de BirdCapital Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de mayo de 2022, 11:23 h (CET)

En el mundo de los negocios, es muy común que las empresas soliciten préstamos o financiación para pagar cada una de sus inversiones, espacios de trabajo, etc. Muchos empresarios y emprendedores han logrado levantar su negocio con este método, pero otros no han conseguido avanzar debido a diversas trabas o problemas con la banca tradicional.

Para solucionar esto, BirdCapital ofrece préstamos para empresas que cuenten con garantía hipotecaria en España y estén buscando una financiación distinta a la banca tradicional.

Encontrar un buen préstamo empresarial en España BirdCapital es una compañía que ofrece a las empresas la oportunidad de obtener un préstamo o financiación que se adapte a sus necesidades, expectativas y metas u objetivos. Estos préstamos son soluciones alternativas a la banca tradicional y ofrecen un capital lo suficientemente amplio para ayudar a medianas y grandes empresas ubicadas en el territorio español.

La condición básica para que estas empresas obtengan su respectiva financiación es que cuenten con una garantía hipotecaria y un objetivo claro de devolución del crédito. Respecto al resto; BirdCapital se encargará de realizar el estudio y disponer del capital para que puedan iniciar sus inversiones, levantar sus proyectos y demás planes de crecimiento y expansión. En cuanto a la solicitud del préstamo, el empresario puede contactar con la compañía mediante teléfono, mail o rellenando un formulario disponible en su página web. Después de esto, su equipo de expertos se encargará de hacer un estudio y simulación gratuita de su solicitud, planteándoles las mejores propuestas basadas en dicho estudio.

¿Por qué solicitar un préstamo a BirdCapital? Uno de los motivos principales por el que muchas empresas han decidido solicitar un préstamo con BirdCapital es por su capacidad para ofrecer servicios eficaces y de alta calidad. Esta empresa también cumple con cada una de las normas que regulan los mercados financieros, siempre teniendo en cuenta la mayor transparencia y ética profesional posible. Además de esto, la compañía cuenta con más de 15 años operando en el sector del capital privado y su equipo de profesionales es sumamente amplio y diverso. Entre estos profesionales se pueden encontrar abogados, economistas y analistas que estarán siempre listos para ofrecer a sus clientes las mejores opciones en financiación alternativa de capital privado.

Entre las principales diferencias de esta compañía con la banca tradicional está el trato cercano que ofrece, la agilidad en los trámites y estudio y que acompaña al cliente desde el estudio hasta la finalización del crédito, además basan sus créditos en la garantía hipotecaria, el proyecto empresarial y la trayectoria de la misma.

Las empresas que han confiado en BirdCapital se sienten a gusto cuando esta compañía estudia en profundidad su caso y se esfuerza por darles las soluciones más eficaces, personalizadas y rentables.

Con BirdCapital, las empresas tanto medianas como grandes que disponen de garantías hipotecarias en España, tienen la oportunidad de solicitar un préstamo que se adapte a sus necesidades y objetivos a largo o corto plazo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.