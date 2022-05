Beneficios de la comida natural para gatos, por Lenda Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de mayo de 2022, 11:12 h (CET)

La comida natural para gatos es la alternativa más adecuada para alimentar a los felinos, debido a los múltiples beneficios que aporta para la salud de la mascota. Aunado a ello, los alimentos elaborados sin conservantes, colorantes, aromatizantes ni saborizantes resultan mucho más apetecibles para el exigente paladar de estos animales, además de que su producción es más ecológica y sostenible, al no contar con el uso de aditivos químicos artificiales.

En Lenda, saben que las mascotas merecen una alimentación completa y formulada con ingredientes de alta calidad. Su línea de comida natural para gatos de todas las razas, edades y condición física reúne todas las características para que el felino pueda disfrutar de una comida con buen sabor, al mismo tiempo que se alimenta saludablemente.

La comida natural para gatos ayuda a reducir el riesgo a las reacciones alérgicas Comúnmente, los gatos son más propensos a sufrir reacciones alérgicas por ingerir alimentos inapropiados, por lo que resulta de gran importancia que la comida esté elaborada con ingredientes 100 % naturales, para brindarles una dieta mucho más segura para su salud. Por el contrario, los alimentos que contienen ingredientes artificiales, como saborizantes o conservantes, incrementan las posibilidades de que el gato presente una posible reacción alérgica.

De igual forma, se debe poner especial atención en que la comida no incluya aditivos químicos, ni en la materia prima ni durante el proceso de preparación. La comida natural para gatos, además de aportar beneficios para su salud, también resulta más apetecible para su paladar, un factor que contribuye con su bienestar general, para una vida más feliz y nutricionalmente estable.

Conseguir el bienestar de la mascota con una alimentación sana Tanto perros como gatos, cuando son alimentados con comida natural, pueden tener una vida más longeva y evitar las posibilidades de sufrir enfermedades. En este sentido, teniendo en cuenta que el consumo de alimentos sin añadidos químicos reduce el riesgo de padecer alergias alimentarias, permite que los gatos presenten menos problemas digestivos. Por otro lado, ayuda a mantener una piel sana y fortalecer el pelo, principales barreras contra el frío, parásitos y bacterias.

Los hogares que cuentan con un gato como un integrante más de la familia pueden encontrar en Lenda una variada gama de comida natural según la raza, edad o condición física, donde todas las presentaciones están formuladas con ingredientes naturales de alta calidad.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.