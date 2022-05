Repara tu Deuda Abogados cancela 8.423 € en Buen Paso (Santa Cruz de Tenerife) con la Ley de la Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda mediante la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata del caso de un matrimonio, vecinos de Buen Paso (Santa Cruz de Tenerife). El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de La Orotava (Tenerife) ha concedido el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), liberándoles de una deuda que ascendía a 8.423 euros. VER SENTENCIA





El matrimonio se vio en una situación de sobreendeudamiento porque pidieron varios préstamos y les pre-concedieron otros los cuales aceptaron. Por entonces el deudor trabajaba en la hostelería por lo que no tenía ningún problema para afrontar la cuota, pero por un fracaso profesional perdió su negocio y solamente con la nómina de la deudora no fue suficiente para hacer frente al pago de las cuotas. Por lo que empezaron a reclamarles impagos y pidieron nuevos préstamos y tarjetas. Trataron de reunificar la deuda, pero el banco no les concedió por lo que se les hizo imposible asumir todo y por esta razón, no tuvieron más remedio que acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad para empezar una nueva vida desde cero.





La Ley de la Segunda Oportunidad continúa siendo una de las grandes desconocidas en nuestro país. Aprobada hace siete años en España, cada vez son más las personas que empiezan a ser conscientes de que existe una herramienta legal que les permite tener una segunda oportunidad en la vida.





Más de 18000 particulares y autónomos han empezado el proceso con Repara tu Deuda Abogados para lograr levantarse sin deudas. Estas personas corresponden a todas las comunidades autónomas de España.





Repara tu Deuda Abogados es el despacho especializado en la Ley de la Segunda Oportunidad en España que más casos ha llevado en el país y el que más deuda ha cancelado, al lograr superar la cifra de los 70 millones de euros de deuda.





“Hemos hecho grandes esfuerzos por acercar la Ley de la Segunda Oportunidad a personas necesitadas de acogerse a esta herramienta desde nuestros inicios en septiembre de 2015 en Catalunya”, explican los abogados.





La Ley de la Segunda Oportunidad permite la cancelación de las deudas de particulares y autónomos que están en situación de sobreendeudamiento. Para ello, es necesario cumplir con una serie de requisitos como son actuar de buena fe, haber intentado un acuerdo previo para el pago a plazos de la deuda o que ésta no supere los 5 millones de euros.