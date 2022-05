¿Qué se necesita para transportar mercancías peligrosas?, por Autoescuela 2000

Aunque todos los conductores que cuentan con un permiso de circulación de vehículos pesados vigente pueden conducir un camión, no por esta razón pueden transportar todo tipo de mercancías.

Hay ciertas mercancías que pueden producir daños o tener riesgos para la seguridad o la salud. Algunos ejemplos de esto son productos como la lejía, la gasolina, medicamentos, conservantes alimenticios, etc. A ellos se les denomina mercancías peligrosas y se clasifican en 9 clases.

El transporte por carretera de este tipo de mercancías está prohibido o autorizado exclusivamente bajo las condiciones establecidas en el Acuerdo Europeo ADR o en otras disposiciones específicas que obligan a disponer de un carnet de conducir específico para transportarlas.

¿Qué requisitos tienes que cumplir para obtener el ADR? Autoescuela 2000 aclara los diferentes requisitos que hay que cumplir para obtener el ADR. En primer lugar, hay que poseer el carnet de conducir tipo B, el cual debe tener como mínimo un año de antigüedad, junto certificado de aptitudes psicofísicas. En el caso de poseer alguno de los permisos profesionales (C, C1, D, D1 y E), no sería necesario aportar el psicotécnico. En segundo lugar, hay que residir en España y tener el documento de identidad en vigor. Se debe realizar un curso para el transporte de mercancías peligrosas autorizado por la DGT, mediante un centro de formación acreditado para la impartición ADR. Además, hay que pasar las pruebas de aptitud de la Jefatura Provincial de Tráfico. Asimismo, no se debe estar privado por una resolución judicial del derecho a conducir. Finalmente, hay que tener un justificante del pago de la tasa.

Dependiendo el tipo de Mercancías Peligrosas que se transporte, hay un permiso específico de ADR, lo cual conlleva una formación según especialidad y realizar una prueba por cada una de ellas: básico, cisterna, radiactivo y explosivos.

En conclusión, el transporte de mercancías peligrosas no es una actividad que pueda ser tomada a la ligera. Todo lo contrario, además del papeleo y los permisos necesarios se requiere preparación, hay que tener presente que si se comete algún error, se estaría exponiendo la vida misma y la de otros, incluso el medioambiente.

Autoescuelas 2000 ofrece en todas sus modalidades ADR Básico Necesario para llevar cualquier tipo de mercancía peligrosa siempre y cuando no se transporte en cisternas o estas sean explosivas (clase 1) o radiactivas (clase 7). La duración del curso es de 24 clases de 45 minutos (18 horas). Incluye prácticas de primeros auxilios y extinción de incendios.

ADR Cisternas Autoriza a conducir mercancías peligrosas en vehículos cisterna.

La duración del curso es de 12 clases de 45 minutos (9 horas en total).

ADR Explosivos Permite transportar mercancías peligrosas de la clase 1 (explosivas).

La duración del curso es de 12 clases de 45 minutos (9 horas en total).

ADR Radioactivos Permite transportar mercancías peligrosas de la clase 7 (radiactivos). La duración del curso es de 12 clases de 45 minutos (9 horas).