Nervolit, un complemento alimenticio de Herbetom Internacional que actúa contra nervios y estrés

domingo, 15 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Los problemas nervios y estrés, así como la ansiedad, son cada vez más frecuentes y responden a diversos factores como el temor a lo desconocido, miedo a situaciones negativas futuras que no siempre ocurren y ataques de pánico.

Aprender a gestionar dichos episodios es esencial para tratarlos. Los expertos recomiendan llevar un estilo de vida saludable, con alimentación equilibrada, que se refuerce con productos como Nervolit, un complemento alimenticio que actúa de forma eficaz en el sistema nervioso y es fabricado por el reconocido laboratorio Herbetom Internacional.

¿Cómo tratar los nervios y el estrés de forma efectiva? El primer paso es ser consciente de la situación. Consecuentemente, hay que tratar el origen del nerviosismo, para que no evolucione a patologías más graves. Se ha comprobado que el estrés reduce la capacidad de actuación del sistema inmunológico.

Los expertos recomiendan la puesta en práctica de terapias psicológicas, meditación, ejercicios de relajación y deporte. También es esencial reforzar la autoestima y perder el temor a enfrentar las situaciones que hacen que una persona se sienta insegura.

La calidad de sueño es trascendental, puesto que el descanso confortable proporciona al cuerpo la vitalidad y funcionalidad ideales para su correcto desempeño.

Nervolit, un aliado ideal para el estrés y nerviosismo Nervolit contiene péptidos marinos, L-taurina, L-triptófano, coenzima Q10, alga chlorella y vitamina B1, B6, B12 y E, que actúan de forma eficaz con una acción integral sobre el sistema nervioso.

Los péptidos de pescado son un producto rico en sustancias biológicamente activas, como oligoelementos, polipéptidos, ácidos grasos omega 3 y 6, aminoácidos, minerales y vitaminas.

La L-taurina regula el sistema nervioso, los músculos y la coordinación de los neurotransmisores y el L-triptófano influye directamente en la cantidad de serotonina en todo el cuerpo, mejorando el estado de ánimo. La coenzima Q10 protege el organismo de los radicales libres y aumenta las defensas.

El alga chlorella es muy rica en vitaminas B12, B6, ácido fólico y hierro en forma orgánica y además se añaden vitaminas B1, B6, B12 y E, todas ellas relacionadas con el sistema nervioso.



