Logra Pedro Haces gran acuerdo con convenio laboral en gira por España Comunicae

domingo, 15 de mayo de 2022, 01:01 h (CET) Sella "Alianza histórica", CATEM con la Unión General de Trabajadores (UGT), la central sindical más grande de España. Esta unión permitirá a CATEM y a la UGT enfrentar a la Revolución Industrial 4.0 El Secretario General de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba, y Pepe Álvarez, de la Unión General de Trabajadores (UGT) de España, firmaron un convenio de colaboración entre ambas organizaciones sindicales para proteger los derechos de sus agremiados, a fin de garantizar sus garantías laborales y de derechos humanos en ambos países para atender la revolución industrial 4.0.

En las oficinas de la Unión General de Trabajadores, la organización sindical más grande de España, el secretario General, Pepe Álvarez Suárez, recibió a una delegación de CATEM, encabezada por Haces Barba, quien explicó que este protocolo de colaboración permitirá además otorgar oportunidades de trabajo a los empleados de ambos países donde la globalización ha permitido que sus trabajadores crucen fronteras y cada vez necesiten de mejores capacitaciones laborales, asesorías y cursos.

Con está “Alianza Histórica”, se destacan algunos puntos importantes del convenio de colaboración que se establece que tanto como CATEM como la UGT impulsarán la cooperación y colaboración de ambos sindicatos en la lucha por la defensa de las personas trabajadoras; la elaboración e implementación de programas de capacitación y acceso al empleo; la gestión con las respectivas autoridades en España y México, para la validación de estudios, conocimientos, talleres, cursos, entre otros, de cara a fomentar el trabajo digno y sus derechos laborales, lo que brindará a sus agremiados oportunidades laborales, una mejor calidad de vida para sus familias y un mejor desarrollo personal y profesional.

El secretario General de CATEM, Pedro Haces Barba, sostuvo que CATEM está hermanado con UGT, y en ambas organizaciones de velará por los derechos de lo trabajadores no sólo en México y España, sino en todo el mundo. Somos la primera organización mexicana que esta abriendo conexión con organizaciones sindicales homólogas alrededor del Mundo, porque los derechos laborales son universales y en cada rincón de cada uno de los países tenemos aún trabajadores indefensos y que no conocen sus derechos.

Por su parte, Pepe Álvarez, manifestó que para la UGT es un honor suscribir este protocolo de colaboración toda vez que España reconoce esa gran deuda que le debe a México a través de su historia. Ahora estamos más unidos que nunca y como organizaciones sindicales lucharemos en conjunto por los trabajadores sin importar su lugar de origen.

En los próximos días, el Secretario General de CATEM, Pedro Haces Barba, se reunirá con líderes de diferentes confederaciones sindicales europeas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Logra Pedro Haces gran acuerdo con convenio laboral en gira por España Rafael Moneo recibirá la Distinción de Honor en los I Premios de Arquitectura y Urbanismo de CLM El BGI publica el primer atlas panorámico de la vida Principales tendencias en diseño de cocinas para 2023, por REFORMAS EXCELENT Principales razones para contratar un servicio de limpieza profesional, por SERVICIOS DOMÉSTICOS QUALITY