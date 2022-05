Trucos para superar la prueba teórica del permiso de conducir, con Autoescuela 2000

Para obtener el permiso de conducir no basta con dominar el coche, también se debe conocer toda la normativa de la Dirección General de Tráfico, a través de un examen teórico.

Es un objetivo que está al alcance de cualquiera que se lo proponga. Eso sí, para conseguirlo hace falta: tiempo de estudio, buena organización y ser constante.

Autoescuela 2000, una autoescuela Madrid, ofrece ocho consejos para aprobar el teórico de manera cómoda, fácil y eficaz.

La primera prueba que hay que superar para obtener cualquier permiso, es un examen teórico. Dependiendo de qué tipo de permiso es, este constará de 20 o 30 preguntas tipo test.

Trucos para superar la prueba teórica de manera cómoda, fácil y eficaz con éxito Ponerse en manos de profesionales de Formación Vial Los profesionales de Formación Vial disponen de material didáctico actualizado y están entrenados para guiar del modo correcto.

Organizar los horarios Dedicar el tiempo suficiente para estudiar, compaginándolo con la vida laboral y familiar. En el caso de los estudiantes, con horario de clases. Es recomendable fijarse una fecha límite de examen y marcarse un horario de estudio que se pueda cumplir. Con ello se evitará dejar las horas de estudio para otro momento, evitando que se eternice la preparación del examen.

Asistir a clases presenciales o al aula virtual Las estadísticas indican que los alumnos que asisten a clases teóricas en modo presencial o virtual tienen un porcentaje de aprobado más alto. Autoescuela 2000 pone a disposición de sus alumnos ambas modalidades. Diariamente, se pueden conectar a clases en directo y a tiempo real. Clases impartidas por profesores de Formación Vial, pudiendo elegir el horario que mejor se adapte a la disponibilidad desde cualquier dispositivo: móvil, tablet y ordenador. En ellas se puede interactuar tanto con docentes como compañeros, intercambiando ideas y aclarando dudas que facilitarán el aprendizaje.

No limitarse a memorizar test No hay que confundir estudiar con memorizar. Es cierto que hay datos que deben memorizarse como, por ejemplo, los límites de velocidad. Pero la DGT dispone de más de 15.000 preguntas que se eligen al azar para el examen. Se aconseja dedicar tiempo de estudio e intentar razonar las respuestas.

Utilizar la app de test de examen Esta herramienta, junto con las clases teóricas, ayudará a estudiar de una manera más dinámica y rápida. Facilita distintas formas de realizarlo, como lo son el test de estudio, test de examen o test repaso. Se puede acceder a vídeos y a las estadísticas en las que se reflejan los progresos. Todo para obtener los mejores resultados.

Evitar atajos y trucos fáciles Nunca funciona, contestar al azar o por intuición no es suficiente. Circular es mucho más que arrancar un vehículo y andar. Si no es así, la suerte no existe.

Presentarse cuando se esté seguro de dominar el temario Precipitarse no es buena idea. Solo cuando la media de fallos en los test esté entre 0 a 1 fallo, se está bien preparado para acudir al examen.

Familiarizarse con las reglas de examen El examen del permiso B se alcanza cumpliendo con un test de 30 preguntas con tres posibles respuestas cada uno, de las cuales solamente una es correcta. El tiempo de realización de la prueba es de 30 minutos. El examen del permiso específico Moto (A1, A2) presenta un test de 20 preguntas con un máximo de 2 fallos. Debe ser completado en 20 minutos. Finalmente, el examen de los permisos específicos profesionales (C, D, C+E). Consiste en un test de 20 preguntas y un máximo de 2 fallos. Se realiza en 20 minutos.

Afrontar la prueba con confianza y seguridad Antes de empezar a responder, hay que ponerse cómodo y leer con calma las respuestas. Esto ayudará a controlar los nervios.

