¿En qué consiste la terapia craneosacral?

viernes, 13 de mayo de 2022, 14:22 h (CET)

Los huesos del cráneo no se encuentran completamente soldados entre sí y generan un pulso o fluctuación, debido a los movimientos del líquido cefalorraquídeo presente en el sistema nervioso central.

A este pulso se le conoce como impulso rítmico craneal, el cual viaja desde el cráneo, pasa por la columna y desemboca en el sacro.

Algunos factores externos como el estrés, la ansiedad y la depresión, así como la mala postura o golpes fuertes pueden generar lesiones imperceptibles que afectan al correcto movimiento del impulso rítmico craneal, generando afectaciones en estructuras viscerales y en el aparato locomotor de las personas.

No realizar un tratamiento adecuado para estas lesiones puede acarrear daños en la salud fisica y emocional a largo plazo, por lo cual es necesario acudir a terapias especializadas rápidamente. En este sentido, Antonio Bosque, un experto en fisioterapia Murcia, ha diseñado junto a su equipo de profesionales expertos, una metodología de terapia craneosacral, la cual busca reorganizar y liberar cualquier lesión que se encuentre afectando esta zona.

Características de la terapia El tratamiento consiste en un movimiento sutil que realiza el profesional desde la cabeza hasta el sacro, únicamente utilizando sus manos y haciendo presión en puntos específicos. Esto permite que la columna libere progresivamente tensiones, al mismo tiempo que algunos huesos craneales se reacomodan, ayudando a que fluya con normalidad el líquido cefalorraquídeo. La terapia también beneficia a las mujeres en el embarazo, ya que los movimientos ejercen influencia en la zona uterina y pélvica, fortaleciendo los huesos de la cadera y la columna y preparándolos para el momento del parto.

A nivel emocional, la terapia es una excelente alternativa para disminuir los síntomas físicos de algunas anomalías mentales, ya que actúa sobre el sistema nervioso central, periférico y hormonal, impactando directamente en el proceso de hipófisis y disminuyendo el flujo descontrolado de hormonas durante situaciones de estrés, ansiedad, miedo excesivo, etc.

Cada paciente tiene una terapia adaptada a sus necesidades Antonio Bosque, junto a sus fisioterapeutas cualificados, diseñan cada terapia de manera personalizada, analizando la cantidad de sesiones y la intensidad del tratamiento, dependiendo de las necesidades de cada paciente.

Por lo general, se requieren de varias sesiones para normalizar las tensiones y se hace necesaria una total disposición para que se logren los resultados esperados de manera oportuna. Con un correcto manejo de las lesiones, el paciente se verá ampliamente beneficiado por un tratamiento tan provechoso y poco invasivo como la terapia craneosacral.



