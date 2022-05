El servicio de VPN que ofrece la empresa Kodino Emprendedores de Hoy

viernes, 13 de mayo de 2022, 14:25 h (CET)

Cada vez más usuarios utilizan los servicios VPN (Virtual Private Network) para encriptar la conexión y proteger su identidad en línea.

Su principal ventaja es que ofrecen una mayor seguridad de navegación, especialmente cuando se utilizan redes públicas de WiFi, a través de las cuales es sencillo detectar toda la actividad que se realiza en la red.

A través de los códigos de descuento que ofrece la empresa Kodino es posible acceder al mejor VPN. Con un servicio de estas características, es posible eludir las restricciones geográficas y superar las limitaciones para navegar por internet en la escuela, el trabajo o en una biblioteca, donde frecuentemente se bloquea el acceso a las redes sociales y a otros sitios web.

¿Cómo encontrar el mejor VPN de pago? A día de hoy, hay muchas opciones de servicios VPN para elegir. Algunos se pueden probar de manera gratuita para determinar si se adaptan o no a las necesidades de cada usuario. Para facilitar la búsqueda del mejor VPN, Kodino ha elaborado una lista con algunos de los proveedores más destacados.

En este sentido, una de las mejores opciones es el servicio de Surfshark, el cual se adapta a una cantidad ilimitada de dispositivos y es compatible con Chrome, Firefox, Android, Apple, Windows y Linux. Además, cuenta con una opción de bloqueo de anuncios y no guarda ningún tipo de información personal, por lo cual permite una navegación completamente anónima. Lo conveniente es contratar una suscripción de 2 años por adelantado, caso en el que cada mes cuesta 1,79 €.

Otra de las opciones populares que sugiere Kodino es la de NordVPN, servicio establecido en 2012 que está disponible en distintos dispositivos y sistemas operativos. También dispone de distintos planes de suscripción. Los más largos ofrecen mayores beneficios, ya que permiten ahorrar hasta un 70 % del precio. La velocidad del servicio es muy buena y, además, cuentan con atención al cliente disponible las 24 horas.

Más opciones de servicios VPN a través de Kodino Otra compañía destacada es la suiza ProtonVPN, cuyo enfoque principal está en la seguridad. Esta red está integrada con Tor Network y también está disponible para los sistemas operativos y los dispositivos móviles más populares. Una de las principales ventajas de este servicio es que ofrece un plan gratis.

Por último, Kodino también recomienda el servicio de VPN de Cyber Ghost, una empresa con más de 15 años de experiencia en el sector, con 5.600 servidores en más de 90 países. Asimismo, con una suscripción, es posible proteger hasta 7 dispositivos a la vez y la empresa ofrece un sistema de reembolso a los 45 días para los clientes que no están conformes con el servicio.

A través de Kodino, es posible acceder a uno de los mejores VPN para disfrutar de una conexión a internet rápida y segura.



