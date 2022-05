¿Merece la pena hacer una instalación de bombeo solar? Emprendedores de Hoy

Cada día, más empresas del sector agropecuario buscan la sostenibilidad, aumentando la rentabilidad y reduciendo los gastos, principalmente después del continuo aumento de la electricidad.

En la medida que las zonas agropecuarias se han ido tecnificando, se han vuelto más dependientes del consumo de energía para poder desarrollar sus procesos.

La tarea de hacerlas más eficientes, en muchos casos, ha significado el empleo de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento depende del uso de la electricidad.

La energía se utiliza en diversas áreas, como, por ejemplo, en el acondicionamiento del invernadero, el transporte, la transformación de los productos o la conservación de mismos. Para el uso o mantenimiento de la maquinaria, la iluminación, las comunicaciones y hasta el bombeo del agua para el consumo y para el riego.

La empresa todoagricola.es cuenta con más de 20 años de experiencia y explica cómo funcionan las diferentes soluciones para la instalación de bombeo solar. Sus inicios datan de finales de los años 90, cuando empezó estaba enfocada en el sector fitosanitario, es decir, en los tratamientos que reciben las plantas para que no se dañen. Hoy en día, ofrece soluciones para todo el sector agrícola tal y como indica su nombre, además, es una de las empresas líderes en bombeo solar de Andalucía.

¿Qué es el bombeo solar? Hay zonas geográficas o cultivos que requieren de un sistema de riego permanente para alcanzar los niveles de productividad necesarios y hacer rentable la explotación. Cuando las fuentes de agua no se encuentran cerca o la gravedad no permite crear un ducto hasta las zonas de siembra, se necesita el bombeo.

Para bombear el agua, se precisa de un sistema cuyo funcionamiento requiere una fuente de energía. Cuando se usa la electricidad para este fin, se compromete el proyecto por el pago de facturas costosas que perjudican la plusvalía de la actividad. Ante esta realidad, la empresa Todoagrícola.es propone el bombeo solar como alternativa más económica y eficiente.

El bombeo solar es un sistema que se nutre de energía fotovoltaica mediante la instalación de paneles solares para alimentar a las bombas de agua. Esta alternativa permite la posibilidad de utilizar permanentemente el sistema de riego, logrando al mismo tiempo un ahorro sustancial. Este sistema es aplicable para riegos de poca o mayor profundidad y también por caudal.

Bombeo solar con rentabilidad garantizada Rafael Borrego González, directivo de TodoAgrícola.es, sostiene que los sistemas de bombeo solar en los cultivos tienen la rentabilidad garantizada. El ingeniero técnico agrícola (de la primera promoción de la Universidad de Sevilla) tiene 56 años y creció en una zona de Badolatosa, en el interior de Andalucía. Fundó la empresa a finales de los 90, junto a su esposa y directora, Encarni López Llamas, debido a la alta demanda.

Desde que Rafael era un niño de 7 años, su familia ya tenía cultivos, por lo que lleva trabajando como un profesional desde que acabó la carrera. El ingeniero técnico agrícola explica que, para una bomba de 2CV, se requieren solo de 2 a 4 años para que esté totalmente pagada. Los años de vida útil que vienen después solo darán ganancias.

Afirma que el ahorro eléctrico dependerá del nivel de aprovechamiento de la energía solar y la manera en la que se utiliza dentro de la finca. La cantidad de lo ahorrado es el resultado de una ecuación entre la capacidad instalada y a demanda de la finca. Sin embargo, este experto advierte que el ahorro en la factura eléctrica podría llegar al 100 %, si toda la instalación se maneja con el respaldo de profesionales.

TodoAgrícola.es es una empresa perteneciente al Grupo TodoAgrícola, fundado en el año 1997. A este consorcio pertenecen también las empresas TodoRenovables y Agroquímicos Borrego. Este grupo empresarial cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito agrícola, específicamente en la instalación de sistemas de riego, maquinaria (agrícola, jardín y piscina), tratamientos y fitosanitarios entre otros. En el ámbito energético, cuentan con la certificación de la Agencia Andaluza de Energía para las nuevas subvenciones de autoconsumo e instalación de placas solares.



