Clases particulares a domicilio y online en diferentes idiomas con La Academia de Inglés

sábado, 14 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Las clases particulares de idiomas, llamadas one-to-one, son mucho más eficientes cuando el alumno necesita recibir una preparación especializada, como puede ser la preparación de un examen oficial concreto, un área del idioma utilizada especialmente en un puesto de trabajo o una faceta del idioma que hay que trabajar más en concreto en el caso de escolares.

En esta modalidad de clase, el tutor centra toda su atención en un solo alumno. Por esta razón, las personas suelen buscar este tipo de clases privadas aunque tengan que pagar un poco más a autónomos, academias o plataformas online para adquirir el servicio.

En La Academia de Inglés, se pueden contratar clases particulares a domicilio u onlinede inglés, francés, alemán, ruso, portugués, chino o español, tanto para españoles como para extranjeros.

Clases particulares de idiomas online y a domicilio en España Aprender un nuevo idioma siempre es un reto para la mayoría de las personas y algunas de estas buscan dominarlo en el menor tiempo posible por razones laborales, becas, pruebas finales, etc. Como solución a ello, La Academia de Inglés ofrece a los habitantes de la Comunidad de Madrid clases particulares a domicilio para que puedan aprender inglés, francés, chino y otros idiomas de forma rápida y eficiente. El centro dispone de profesores expertos en impartir clases particulares online para extranjeros y residentes de España que prefieran esta modalidad.

En cuanto al contenido, el estudiante puede escoger si desea que su aprendizaje sea a nivel general o específico. Con específico se refieren a una profesión o tópico concreto como música, ingeniería, arte, medios sociales, negocios, tecnología, marketing, medicina, enfermería, etc. Además, esta empresa se adapta al horario del alumno para que puedan estudiar sin problemas aunque sean trabajadores a tiempo completo.

Puntos clave a tener en cuenta de las clases particulares de La Academia de Inglés Una peculiaridad de las clases particulares a domicilio y online de La Academia de Inglés es que pueden ser contratadas y realizadas por dos, tres o hasta cuatro alumnos. Esto es una ventaja para quienes buscan estudiar en grupo con sus familiares, amigos o compañeros de estudio. De igual manera, es ideal para los equipos de trabajo que necesitan practicar un tema específico del idioma para mejorar su desempeño empresarial y profesional. Adicionalmente, las tarifas se ven reducidas sustancialmente al ser más de un alumno por clase.

Otro punto clave de estas clases es que los alumnos pueden solicitar ayuda para prepararse para los exámenes oficiales de inglés (IELTS, TOEFL, TOEIC, KET, PET, CAE, CPE, OXFORD, ISEII, APTIS, etc.). El centro también cuenta con preparaciones para pruebas oficiales del Instituto Francés, exámenes para oposiciones y centros bilingües.

Por otro lado, los precios de las clases particulares de esta academia destacan por ser accesibles, se abonan mes a mes y son impartidas por videoconferencia en cualquier lugar de España.

El aprendizaje de idiomas como el inglés, alemán, chino o francés se ha convertido en una necesidad para quienes buscan crecer como profesionales y conseguir mejores oportunidades laborales. Por ello, La Academia de Inglés ofrece a sus alumnos clases particulares a domicilio o por internet con profesores expertos en cada idioma con contenido general o especializado.



