Tobilleras, una joya imprescindible en el look de este verano Emprendedores de Hoy

sábado, 14 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Con una pulsera tobillera, unas piernas bronceadas por el sol del verano lucirán aún más atractivas y sensuales. Un amplio catálogo de estos complementos está disponible para las amantes de los accesorios en la joyería online española Le Petite Marie.

Estas son piezas elaboradas con máximo cuidado en cada detalle que brillan en su amplio catálogo, con llamativos diseños y materiales resistentes a todo tipo de actividades, sea en el mar o en la piscina.

Propuestas que consiguen potenciar outfits Desde la página web de Le Petite Marie, asesores comprometidos con la satisfacción de los clientes ofrecen algunos modelos de tobilleras ideales para complementar la vestimenta de los días más soleados del año. Fabricadas en acero inoxidable quirúrgico o en tejidos resistentes al agua, estas cadenas crearán un estilo único y juvenil.

La tobillera “Brilliants” aporta un toque muy elegante, formada por tres finas cadenitas adornadas con pequeños brillantes, perfectas para llevar tanto durante el día como por la noche. Entre estas, se puede optar por una doble tobillera con puntos perlados en una tira y un corazón en la otra, es el modelo “Love”, para dar un aire romántico y sensible al atuendo.

Por otro lado, lucir trendy en los días de calor también es posible con prendas de colores vibrantes, combinadas con una tobillera como complemento. La referencia “Sea” de Le Petite Marie se muestra como una de las mejores opciones playeras. Se trata de un cordón blanco tejido con piedras en azul turquesa que simbolizan el mar. De esta cadena, cuelgan pequeños colgantes con figuras marinas como un pez, una ola, una estrella de mar y una concha de nácar.

La tobillera “Divine” es otro de los modelos que ha lanzado la joyería para lucir en vacaciones. Dos finas cadenas adornadas con pequeños puntos perlados, más un medallón color plata, se verán súper chic con un vestido, falda o pantalón corto. La referencia “Tortuguita” será la preferida de los amantes de los animales y la vida en el mar, quienes portarán esta sencilla cadena que muestra una tortuga plateada como único y especial detalle. Para cerrar las recomendaciones, la joyería propone la tobillera “BB Summer”, con adornos en forma de piña, estrellas y bolitas.

Accesorios económicos y versátiles No hay reglas para llevar las tobilleras. En el pie derecho o el izquierdo, para bañarse en la playa o ir a una fiesta, cualquier momento es perfecto para verse joven y atractiva con esta joya. Le Petite Marie se encargará de enviar los pedidos a domicilio, sin coste alguno, a todo el país, cuando el gasto supera los 20 euros.

Comercializar joyas provenientes directamente de fábrica permite a esta joyería online ofrecer buenos precios, sobre todo si los clientes aprovechan las ofertas flash que mantienen en muchas de sus piezas como colgantes personalizados, pendientes, aros, anillos y mucho más. Belleza, distinción, calidad y ahorro obtendrán los clientes en las tobilleras veraniegas y en cualquier joya que elijan.



