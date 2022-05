Joaquín Molpeceres y los campamentos de verano de golf en el Olivar de la Hinojosa Emprendedores de Hoy

sábado, 14 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Joaquín Molpeceres: “El golf no solo es un deporte apto para practicar en familia, sino que es un perfecto plan para unir a todos los miembros: hermanos, padres, abuelos, primos, todos pueden disfrutar juntos de un buen rato de golf.”

Joaquín Molpeceres siempre ha perseguido la excelencia de la instrucción del golf en los campos de golf de Madrid y, más en concreto, en los campos de Golf Olivar de la Hinojsa y Encín Golf. Estas escuelas están dotadas de profesionales titulados por la Real Federación Española de Golf. Todos los profesores siguen el mismo método de enseñanza, que incluye un programa completo para el aprendizaje y progreso en cualquier nivel de juego. Las clases son impartidas en las instalaciones de que dispone el Club: aula, cancha de prácticas, putting green, chipping green, hoyo de escuela o recorridos de golf.

“Todos los trimestres se organiza una competición de una jornada de duración, en el que los alumnos inscritos en el trimestre en curso podrán participar en función del nivel de juego asignado por su profesor”, comenta Joaquín Molpeceres.

En esta nueva edición de los tradicionales campamentos de verano en Madrid para chicos de entre 6 a 14 años, se presenta una programación ágil y divertida. Con una combinación de deportes como el golf, el tenis y el pádel, así como la realización de diferentes talleres y juegos de entretenimiento en las instalaciones de Golf Olivar de la Hinojosa. Los equipos formados por profesionales del golf garantizan la excelencia en la instrucción en todos los cursos.

¿Qué beneficios tiene el deporte del golf sobre los niños? Joaquín Molpeceres explica como el golf también favorece el dinamismo del cuerpo y la gestión de la respiración durante el swing. Para golpear la bola de la mejor forma posible, es necesario combinar fuerza, flexibilidad y estabilidad corporal, al tiempo que se coordinan las extremidades. Como muchos deportes, el golf ayuda a los niños a desarrollar la coordinación, la posición en el espacio y el equilibrio.

Mejora la concentración, el desarrollo de la mente y potencia la toma de decisiones.

El golf es, ante todo, concentración y calma. Joaquín Molpeceres remarca que cada golpe plantea dificultades que requieren de los niños la atención y abstracción del entorno para ser solucionados. Además, los problemas que suponen enfrentarse a cada bola harán también que crezca su creatividad – reflexiona Joaquín.

Por otro lado, al intercalar fases de caminar con conversaciones, risas entre golpes y fases de golpeo, en el golf los niños se cansan y se desahogan al tiempo que mantienen la concentración en sus partidas. Joaquín Molpeceres comenta que, históricamente, el golf ha sido practicado mayormente por adultos, aunque actualmente existe una tendencia a que los más pequeños se sumen desde temprana edad. El golf ayuda a que los niños desarrollen sus capacidades mentales y de reflexión, aportando muchas ventajas en cuanto a su desarrollo.

Joaquín Molpeceres: “Nuestros profesores siguen el mismo método de enseñanza, que incluye un programa completo para el aprendizaje y progreso en cualquier nivel de juego.”

En los campamentos de verano de Golf Olivar de la Hinojosa, los niños tendrán que elegir el palo, pensar el golpe por adelantado, la táctica de juego y sopesar los riesgos. Además, es una forma muy efectiva de aumentar la autoestima y motivar el afán de superación. En estos campamentos los niños serán conscientes de sus progresos, puesto que los avances en la práctica son muy visibles y los profesores les harán verlo.

Joaquín Molpeceres recuerda que con este tipo de actividades se combate el sedentarismo y se permite el contacto con la naturaleza en plena ciudad. Se convierte en una buena opción para desconectar un rato de los aparatos tecnológicos. Psicológicamente, el golf también enseña a los niños que la repetición promueve el progreso. Esto aumenta su perseverancia, porque si bien se han hecho progresos, no significa que las cosas vayan a suceder pronto. En el golf es importante no desesperarse ante los errores y saber controlar el golpe. La perseverancia durante el juego aumentará su paciencia y les permitirá lidiar mejor con los errores.

“Aunque el golf infantil pueda parecer individualista y solitario”, comenta Joaquín Molpeceres, “es un deporte fundamental para el trabajo en equipo porque permite el diálogo entre ellos y es una excelente forma para construir lazos de amistad. Además, es un socializador porque el hecho de tener que avanzar juntos en cada hoyo hace posible que se desarrolle un vínculo de amistad entre ellos”.

En el campo de golf Olivar de la Hinojosa se fomenta el cumplimiento de las normas, ya que los campos de golf tienen normas estrictas sobre dónde ir, cuándo entrar e incluso qué ropa vestir. Nuevamente, el juego en sí debe estar en silencio mientras otros golpean la pelota y permanecen en la posición indicada para minimizar el riesgo de ser golpeados. Los profesores de esta escuela fomentan el juego limpio, puesto que los niños aprenden a llevar su propia cuenta de los tiros que realizan.

Joaquín Molpeceres explica cómo los campos de golf tienen reglas estrictas que incluyen también el cuidado del lugar y respeto de los campos de juego. Se exige esto tanto a la hora de golpear como al transitar por el campo.

“El respeto por el medioambiente es un valor que hay que inculcar a todos lo antes posible, en casa, en la calle, en la escuela o en el deporte” – enfatiza Joaquín Molpeceres – “La belleza de un campo de golf depende del respeto a los jugadores: reparar la bola, recoger los residuos, etc. Las actitudes de los golfistas en el campo desarrollarán buenos hábitos frente al medio ambiente en los niños que practican este deporte”.

Es por eso que los campamentos de verano de Golf Olivar de la Hinojosa favorecen el deporte al aire libre, aportando grandes beneficios a los niños, convirtiéndose en un ejercicio ideal para su desarrollo físico y mental. Además, el golf facilita la adquisición de importantes valores morales y morales por parte de los niños desde temprana edad. Para más información, se puede visitar la web del campo de golf.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas VeAlma y sus lienzos personalizados para sorprender en eventos especiales ¿Merece la pena hacer una instalación de bombeo solar? Kofumedia.com, una agencia creativa especializada en desarrollar estrategias publicitarias en TikTok Invierte en Dubai y su servicio integral de inversión inmobiliaria en Dubai ¿Qué aspectos de la empresa se trabajan en un teambuilding?