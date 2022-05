¿Registrar un nombre comercial o una marca?, por iMarcas Emprendedores de Hoy

sábado, 14 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Existen consideraciones que hacen conveniente elegir entre registrar un nombre comercial o registrar una marca, para lo cual, iMarcas ofrece su servicio de asesoramiento mediante un equipo de expertos en la protección de activos de la propiedad industrial. Los signos distintivos son aquellos que identifican a un producto, servicio o empresa, distinguiéndolo de la competencia. Una vez que estos son registrados ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, se constituyen en marca y nombre comercial. El primer concepto refiere a un producto o servicio concreto, mientras que el segundo identifica a quien realiza la actividad comercial.

Registro de marca y nombre comercial, de la mano de iMarcas Registrar un signo distintivo como nombre comercial es recomendable solo cuando coincide con la denominación social de la empresa titular de la solicitud, ya que en muchos países la ley no tiene en cuenta la protección de los mismos, ni existe un registro de nombre comercial comunitario europeo. Por consiguiente, para proteger un nombre comercial en Europa debe registrarse como marca comunitaria europea, lo cual es muy usual y no tiene grandes diferencias ni en el plano legal, ni en la cuestión de costes y tiempo de tramitación.

Cabe destacar que las modalidades que brindan protección en el Estado Español son marca española, marca comunitaria y marca internacional, por lo que el titular de la marca tendrá la exclusividad de uso de los productos o servicios que ha registrado en todo el territorio nacional y el derecho de impedir la utilización de la misma por parte de otros.

Legislación: los usos de la marca Las legislaciones respecto al uso de la marca varían de acuerdo al país. En ese sentido, en España es posible perder la marca si se registra un tiempo de inactividad superior a los 5 años, mientras que en Estados Unidos para registrarla es necesario demostrar que está en uso, aunque puede alegarse una intención de uso futuro hasta un máximo de 3 años.

Por tanto, para registrar una marca o nombre comercial, el signo no debe estar prohibido ni registrado por otro. Asimismo, se debe presentar la solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y realizar el pago de la tasa correspondiente y superados el examen de forma y de fondo, se otorga el título de concesión por 10 años prorrogables indefinidamente.

En consecuencia, iMarcas cuenta con un equipo de profesionales de registro de marcas formado por abogados e ingenieros con vasta experiencia en la propiedad industrial y las nuevas tecnologías, que asesorarán a sus clientes para registrar marcas en cualquier país del mundo.



