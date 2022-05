Las prescripciones a medida del Laboratorio Géomer para escoger el producto específico para los diferentes problemas de piel Emprendedores de Hoy

sábado, 14 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

El Laboratorio Géomer cuenta con un catálogo que incluye soluciones para atender el cabello, el cuero cabelludo, la cara y el cuerpo. Esta es una empresa especializada en la fabricación de productos cosméticos con fórmulas totalmente naturales.

Según la firma, los problemas de piel suelen ser distintos en cada persona y varían según las estaciones del año. Es por ello que la filosofía de la marca se basa en brindar a sus clientes tratamientos de acuerdo a las necesidades de cada piel.

Nueva forma de vender La estrategia que ha utilizado esta firma española de productos naturales ha sido sencilla, pero revolucionaria. Como fabricante, tiene su propio e-commerce, desde donde hace que cada cliente explique sus síntomas a través de un cuestionario. Sus científicos estudian las respuestas del comprador y elaboran un diagnóstico que da pie a un tratamiento personalizado.

En esta compañía, el diagnóstico capilar y el estético son procedimientos totalmente gratuitos. Solo mediante estos análisis previos se pueden seleccionar los productos más convenientes para cada persona. Dentro del catálogo del Laboratorio Géomer, figuran aceites esenciales, mascarillas faciales o capilares, champús, cremas y tratamientos completos.

Son productos recomendados para problemas de piel como arrugas, celulitis, piel grasa, acné, psoriasis o eczema. En la zona capilar, son efectivos contra la psoriasis, la caspa, la caída del cabello, el cuero cabelludo irritado o el pelo dañado. Sus productos no tienen efectos colaterales, porque todos sus ingredientes son naturales.

Un tratamiento desde la raíz El Laboratorio Géomer enfatiza que sus productos se enfocan en atacar los problemas de la piel y del cuero cabelludo desde la raíz. El equipo de especialistas aplica la Ley de los 5 elementos de la medicina tradicional china. Según sus principios, en el planeta no hay 4, sino 5 estaciones que influyen directamente en la salud del organismo.

Estas 5 estaciones están asociadas a elementos: la primavera se asocia a la madera y el verano al fuego. El final del verano se vincula al elemento tierra, el otoño al metal y la quinta estación es el invierno que se asocia al agua. Siguiendo este esquema, el laboratorio ha diseñado un tratamiento específico para cada estación y sintomatología.

Basándose en los conocimientos de la naturopatía energética, este laboratorio insiste en que sus productos actúan desde el interior del organismo. Consiste en proporcionar un equilibrio energético para mantener la armonía interna y que esta se refleje en una excelente salud externa. Que la piel y el cabello se mantengan jóvenes y fuertes durante todo el año.



