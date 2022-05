La Casa Agency El Clot explica los puntos más importantes de la nueva Ley de Vivienda Emprendedores de Hoy

viernes, 13 de mayo de 2022, 12:46 h (CET)

El Consejo de Ministros aprobó el nuevo proyecto de Ley de Vivienda el pasado 1 de febrero. Distintas autoridades ya se han manifestado al respecto, como Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, quien opina que este proyecto “reconoce las competencias de las comunidades autónomas en materia de vivienda”. Además, añade que el Gobierno “pone a disposición aprobar todas aquellas herramientas para ayudar a hacer efectivo este derecho básico”.

Por otro lado, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha resaltado que dicho instrumento legal era imprescindible para ir en la dirección correcta, dado que “protege a los inquilinos, se lo pone fácil a los pequeños propietarios y exige responsabilidad a los grandes propietarios”. Debido a la polémica que ha generado el anuncio entre los ciudadanos y el sector de agencias inmobiliarias, La Casa Agency El Clot destaca algunos puntos importantes sobre el tema en cuestión.

Información relevante sobre la nueva Ley de Vivienda La Casa Agency El Clot ha recabado algunos datos que son de mucha utilidad para los arrendadores, los arrendatarios y las agencias inmobiliarias que aún no están lo suficientemente empapados de información sobre el proyecto de Ley de Vivienda.

Uno de los puntos más importantes del proyecto de ley, que ha causado disgusto en el mercado inmobiliario, es el Alquiler de Vivienda en Zonas Tensionadas. Esta medida implica la regulación de los precios de los alquileres en aquellos sectores donde el precio de la renta ha experimentado una abrupta subida.

Las Bonificaciones Fiscales también forman parte del proyecto. Aquellos pequeños propietarios que oferten pisos en zonas tensionadas y bajen un 5 % la renta tendrán una bonificación de 90 %. Si alquilan por primera vez a jóvenes de 18 a 35 años recibirán una deducción del 70 %. A su vez, los que hayan rehabilitado sus inmuebles para alquilarlos obtendrán una bonificación del 60 %.

Sobre los propietarios que podrán aumentar un alquiler y otros puntos El proyecto de ley enfatiza que todos aquellos propietarios que concreten un contrato de al menos 10 años en una zona tensionada podrán aumentar el alquiler hasta en un 10 %, siempre y cuando no se resistan a ampliar la duración del convenio.

La ley, en el punto Vivienda Asequible Incentivada, deja claro que el parque público de vivienda social será protegido. Sumado a eso, la Vivienda Asequible Incentivada de Titularidad Privada dará beneficios a los propietarios que ofrezcan alquileres a precios solidarios.

Otro de los aspectos relevantes es el Impuesto a Viviendas Vacías, que establece recargos de hasta un 150 % al IBI en la cuota líquida a todas aquellas propiedades que lleven más de dos años desocupadas y a aquellos propietarios titulares que tengan desde 4 viviendas en el mismo municipio.

La Casa Agency El Clot asesora a sus clientes, sean arrendadores o arrendatarios, en todos los puntos del proyecto de ley sobre los que puedan tener dudas.



