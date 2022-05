El futuro del municipio de Mijas en 10 puntos claves para su ciudadano Emprendedores de Hoy

viernes, 13 de mayo de 2022, 12:45 h (CET)

Como un concepto de justicia social que implica que todos los integrantes de la comunidad puedan mejorar su calidad de vida está la igualdad de oportunidades.

Es un fenómeno en el que cualquier persona tiene las mismas probabilidades de acceder a ciertos niveles de bienestar y de escalar en sus condiciones socioeconómicas.

Esta es precisamente la premisa de la Organización No Gubernamental (ONG) #SoydeMijas. Este grupo de vecinos de la localidad con intereses comunes se define como una respuesta a las necesidades urgentes, presentes y futuras de la gente de Mijas, Málaga. Hablan de valores “intocables” que pertenecen por derecho a todos desde su nacimiento.

¿Cuáles son los valores y los puntos del programa de #SoydeMijas? Esta ONG tiene bien claros los valores que defiende y los entiende como derechos inalienables y necesarios para que la sociedad sea más equitativa. Además de la igualdad de oportunidades, protege la meritocracia, la dignidad y la justicia en sus distintas expresiones: social, laboral, mercantil y judicial. Con esta plataforma, la organización civil ha propuesto un programa de 10 puntos.

El primero es el derecho a una vida digna, que contempla exoneraciones parciales y totales en el pago del Impuesto a los Bienes Inmuebles (IBI). Una acción progresiva que permitiría que, al cuarto año de gobierno, no se cobrase más. También proponen una bonificación del 100 % a la tasa de circulación sobre el primer vehículo y una reorganización de las ayudas sociales.

El punto 2 establece la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos sin distinguir por raza, condición social, sexo o edad. Esta retórica se sustenta en un mayor apoyo a los programas educativos desde la primera etapa hasta la universidad.

El tercer punto es la defensa de la ciudadanía, a partir de la protección de los derechos fundamentales de las personas por parte del Estado.

Ayudas en el alquiler, nuevos parques naturales y apoyo al turismo El ítem 4 es el cuidado de la ciudadanía a través de un servicio de salud sólido y un programa integral de asistencia sanitaria. Ello implica mejoras estructurales de los espacios y servicios en el centro asistencial de Las Lagunas de Mijas.

El punto 5 habla de ayudas sociales para viviendas en alquiler. Asimismo, también incluye una política de asistencia a los propietarios afectados por ocupaciones ilegales.

El punto 6 de #SoydeMijas es la protección del medioambiente con la declaratoria de nuevos parques naturales para proteger sus ecosistemas.

El número 7 es la generación de infraestructuras para el impulso de la economía, especialmente en áreas como el turismo. Precisamente, como apoyo al turismo, está el punto 8, que proyecta la construcción del Mirador de Cristal en una de las colinas de Mijas, Málaga.

La figura de la tercera edad también está contemplada en este programa en el punto 9. Aquí se establece la construcción de un nuevo Hogar del Jubilado en las Lagunas de Mijas.

Finalmente, el punto 10 tiene que ver con el aprovechamiento del tiempo de ocio para todos con la recuperación de salas de cine. Dentro de este ítem, se propone la generación de nuevos espacios para la promoción de la cultura y el arte.



