Los colores tendencia, la primavera 2022 se viste de amarillo, pasteles y blanco con Meleganza

viernes, 13 de mayo de 2022, 12:28 h (CET)

Los colores tendencia de moda para la primavera 2022 son los llamativos, alegres, florales y resplandecientes.

Con el amarillo como tendencia, los tonos pasteles y el básico blanco, se lograrán outfits perfectos para el inicio de la temporada soleada. Así lo afirman los expertos en moda de la tienda online Meleganza, que ofrece las marcas de ropa, calzado y accesorios más reconocidas del mundo.

Vestir con estilo a precios asequibles Al consultar el portal web, los seguidores del mundo de la moda pueden aprovechar la propuesta de Meleganza con cientos de referencias en descuentos que van desde el 30% hasta el 70% sobre el precio en los comercios tradicionales. Además de los precios accesibles, los consejos sobre moda no pasan desapercibidos en el blog de la tienda.

Recibir la temporada más fresca del año con la energía alegre y vibrante del amarillo es la recomendación de la tienda. Sea en vestidos largos o cortos, camisas o camisetas y suéteres, el brillo de este tono revelará un estado de ánimo positivo. Comunicar que la esperanza renace, después de haber vivido una dura época de confinamiento, se puede lograr con los colores pasteles como el rosa, lila, verde, combinados como color único con vaqueros, sneakers, bailarinas o cuñas que realcen ellook primaveral.

Tanto en las prendas de mujer como en pantalones de hombre, la temporada sugiere piezas blancas en algodón o lino, que complementen un look poderoso y enérgico, para comenzar a lucir una bonita piel. Para darle la bienvenida al verano, Meleganza también invita a incorporar ropa y accesorios en todos los matices de azul.

Las chaquetas y bolsos de mano pueden ayudar a complementar el atuendo ideal, en colores vibrantes que destaquen aún más la buena energía, como el rojo. Otros tonos entrarán en la vestimenta dependiendo del estado de ánimo y la ocasión.

Catálogo de productos de grandes marcas Emporio Armani, Guess, Valentino, Versace, Roccobarrocco, Prada, Karl Lagerfeld, Gucci, Ungaro, Diesel, Pepe Jeans, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, entre otras marcas están presentes en un catálogo que se mantiene en constante renovación. Todas las referencias cuentan con su certificado de originalidad.

Los descuentos increíbles que ofrece Meleganza son una realidad mediante la compra por lotes directamente a las fábricas, en Italia y otros países. Este sistema hace que sus clientes puedan adquirir ropa y accesorios premium de diseñadores reconocidos invirtiendo poco.

Los envíos se realizan a toda España y el resto de la Unión Europea, con llegada de la mercancía en un tiempo estimado de 3 a 8 días laborables.

Ropa y complementos auténticos de gran calidad y a tono con las tendencias de la primavera 2022 se encuentran accesibles desde Meleganza, donde el buen vestir cuesta menos y la satisfacción está garantizada.



