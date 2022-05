Todo lo necesario para la lactancia materna de la mano de WE ARE MAMMAS Emprendedores de Hoy

La lactancia materna debe mantenerse, al menos, durante los primeros 6 meses de vida de cualquier persona, según los expertos.

Es en esta etapa donde el cuerpo del bebé adquiere los nutrientes necesarios para un crecimiento sano y fuerte. La lactancia también ayuda a fortalecer los lazos de apego entre madre e hijo y sirve para prevenir enfermedades como diabetes tipo 2 u obesidad en la infancia y la adolescencia.

Aunque la lactancia materna tiene innumerables beneficios para la madre y el bebé, también genera ciertos efectos secundarios en la salud física de las mujeres, los cuales afectan su calidad de vida y su estabilidad emocional a lo largo de esta etapa.

Por este motivo, la compañía comercializadora de productos para el cuidado posparto WE ARE MAMMAS, ofrece una serie de soluciones diseñadas para apoyar a las madres durante su periodo de lactancia, con el objetivo que puedan disfrutar de cada momento de la alimentación de su bebé.

Para el cuidado y estimulación de la leche materna, la firma ofrece kits En su catálogo, WE ARE MAMMAS tiene disponible un kit de cuidado para las grietas del pezón, con el cual las madres pueden prevenir o curar está patología tan frecuente y cuya aparición es uno de los principales motivos del abandono prematuro de la lactancia materna. Este kit contiene un bálsamo antigrietas de aguacate y aceite de oliva, con el cual se mejora la cicatrización de pezón y se regenera la piel dañada, producto de la extracción continuada de leche. Además, el kit también viene acompañado de un paquete con cristales de sal del mar Muerto, que sirven para remojar el pecho y aliviar los dolores derivados de la succión.

En la tienda virtual también se ofrece un kit de lactancia que estimula la producción de leche materna, ya que contiene un suplemento Milky Glow con fenogreco, cardo mariano y vitamina C. Estos componentes brindan características nutricionales importantes a la leche y su ingesta continua evita las molestias ocasionadas por la baja producción, en especial en los primeros meses de lactancia. Este kit también contiene un masajeador de pecho que mejora el flujo de la leche, evita el taponamiento de los conductos mamarios, alivia el dolor en los pechos hinchados o sensibles y previene la aparición de mastitis.

Apoyo a las mujeres durante la lactancia materna Con sus productos, WE ARE MAMMAS espera convertirse en un apoyo para todas las mujeres que se encuentran en las primeras etapas de la maternidad. Sus productos están diseñados bajo la supervisión de profesionales de la salud especializados en ginecobstetricia, asesoras de lactancia y madres de todas las partes del país, con el objetivo de brindar soluciones eficaces a aquellas mujeres que se encuentran abrumadas por la tarea de la maternidad que, aunque sea mágica, requiere de mucho cuidado y dedicación.



