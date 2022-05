Las ventajas de preparar oposiciones con Simplificatusopos.es Emprendedores de Hoy

viernes, 13 de mayo de 2022, 12:11 h (CET)

El 25 % de los empleados públicos alcanzará la edad de jubilación en los próximos años, lo que significa que cientos de puestos quedarán vacantes durante toda la década actual. En este sentido, es importante prepararse para las oposiciones si se quiere conseguir un empleo estable.

En simplificatusopos.es es posible acceder a distintos contenidos y servicios que resultan útiles para preparar oposiciones específicas de manera personalizada. El responsable de impulsar la plataforma ha sido Miguel García, que integra el cuerpo administrativo de la AGE (Administración General del Estado) y cuenta con experiencia propia en la preparación de oposiciones.

Simplificatusopos.es ayuda a preparar las oposiciones de forma personalizada La plataforma Simplificatusopos.es ofrece un servicio de atención personalizada para todas aquellas personas que quieran preparar oposiciones. En todo momento es posible plantear dudas e inquietudes que son resueltas rápidamente. Además, todos los usuarios cuentan con un seguimiento de su avance y es posible reforzar los puntos del temario que resulten más problemáticos.

El sistema de estudio que propone la web es una versión mejorada de la que utilizó Miguel García para preparar con éxito sus oposiciones y está disponible solo para pocos usuarios, ya que el objetivo del emprendimiento es brindar un servicio personalizado de alta calidad, lo que resulta impracticable en un ámbito masivo.

Además, en Simplificatusopos.es los aspirantes reciben todo el apoyo mental necesario, ya que este es un factor muy importante durante el proceso de las oposiciones. Como primer paso, la plataforma propone una entrevista introductoria gratuita de 20 minutos que está disponible para todos los que ya hayan empezado o estén por comenzar con la preparación.

Preparación y seguimiento Después de la primera entrevista se establece un calendario de sesiones de preparación con Miguel García. En estas instancias es posible resolver dudas, practicar con pruebas de nivel y planificar las jornadas de estudio.

De esta manera, un aspirante puede estar focalizado, rentabilizar sus esfuerzos y aprovechar su tiempo. Cada plan se adapta a las circunstancias particulares de cada persona.

El material con el que se trabaja en estas sesiones está actualizado y se centra exclusivamente en las oposiciones de C1 y C2 de la AGE. Todos los temas están disponibles en vídeos que recopilan todo aquello que se ha preguntado en exámenes oficiales de años anteriores y brindan una noción clara de lo que no se puede dejar de estudiar.

Además, todos los usuarios disponen de resúmenes, plantillas en formato PDF y materiales extra que están disponibles para descargar. La plataforma no cobra matrículas ni tiene permanencia obligatoria, por lo que los que desean no seguir pueden hacerlo en cualquier momento y sin ningún compromiso.

Simplificatusopos.es brinda la posibilidad de preparar oposiciones de manera asequible, de forma personalizada y aprovechando la experiencia de alguien que ya ha transitado exitosamente por el mismo proceso. Una preparación que ya en esta última convocatoria ha servido de ayuda a muchos opositores a conseguir su objetivo de convertirse en funcionarios de carrera.



