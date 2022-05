Goemetrix Joyas presenta el conjunto de novedades de la colección de primavera Emprendedores de Hoy

viernes, 13 de mayo de 2022, 12:01 h (CET)

Los pendientes son capaces de llevar cualquier look a otro nivel porque tienen una gran fuerza transformadora. Sobre todo en primavera y verano, cuando los diseños coloridos son los protagonistas.

En este sentido, la colección primavera de la marca Geometrix está compuesta por accesorios que son ideales para esta época del año y que, por su belleza, están a punto de agotarse.

Según Micarla Alcántara, directora de Geometrix, la marca diseña joyas para mujeres empoderadas, decididas, valientes, atrevidas y positivas. De esta manera, es posible generar armonía entre los accesorios de belleza y la personalidad de quienes los llevan.

Los pendientes de la colección de primavera de Geometrix by Micarla Alcántara Uno de los pendientes más destacados de Geometrix en la temporada actual es el modelo Flor Multicolor. Como su nombre lo indica están diseñados en forma de flor y tienen un baño de oro rosa de 18 quilates y circón. A su vez, cada pétalo tiene una piedra distinta, refleja un color particular y posee un fulgor propio. Miden 3,5 centímetros de largo y 1,5 centímetros de ancho.

Estos diseños se adaptan a distintos looks, ya que es posible combinarlos con estilos deportivos, ligeros, casual y formales. El circonio multicolor con el que están elaborados es de alta calidad y presenta similitudes visuales con el diamante.

A su vez, los pendientes Precious de tres colores tienen 6,5 centímetros de largo y son una pieza sumamente elegante y muy requerida. Esta joya contribuye a realzar el encanto de la mirada de quien la viste. Están hechos con baño de oro en tres colores: rosa, blanco y amarillo.

Geometrix by Micarla Alcantara: diseños atrevidos y optimismo En todas sus colecciones, la marca Geometrix busca que quienes llevan sus joyas puedan envolverse en un estado emocional de optimismo. Para lograr este objetivo, la tienda ofrece distintos diseños con acabados en plata, baño de oro 18 quilates y acero de alta calidad.

Las piezas permiten distintas combinaciones y juegos de texturas. De esta manera, es posible disponer de anillos confeccionados con acero de color dorado y cristales blancos de alto brillo. También se pueden incluir colores impactantes como, por ejemplo, el que provee los cristales azul zafiro.

Geometrix cuenta con una tienda online y un sitio web propio donde es posible comprar los productos. Los envíos se realizan a la península y no tienen coste cuando los pedidos superan los 50 €. Todos los pedidos llegan en un tiempo de 24 horas durante días laborables.

En la colección de primavera de Geometrix es posible encontrar pendientes que están inspirados en la alegría de los colores y que resultan ideales para vestir en esta época del año.



