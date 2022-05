Vacaciones todo el año. Contratar las vacaciones hoy y pagar cómodamente sin intereses Emprendedores de Hoy

Andalucía es uno de los destinos más apetecidos para el turismo rural. Sus paisajes, arquitectura y actividades llaman la atención de muchos visitantes que buscan una opción más rural, cercana a la naturaleza, donde disfrutar sus vacaciones de verano.

Para quienes buscan disfrutar del potencial que ofrecen los destinos de esta región, una de las mejores opciones de alojamiento es la que ofrece Casas Rurales Benarum, un complejo de alojamientos de casas rurales ubicado en La Alpujarra, Granada, donde es posible encontrar relajación y comodidad para que los visitantes puedan disfrutar al máximo de sus vacaciones.

Diferentes opciones de alojamiento Casas Rurales Benarum combina el potencial de La Alpujarra granadina como destino turístico rural, con el confort y la comodidad de un alojamiento de primer nivel. Los paisajes naturales de La Alpujarra ofrecen algunas de las vistas más hermosas de toda la región de Andalucía, así como diversas actividades al aire que representan divertidas aventuras, como senderismo, rutas en bicicleta y descenso de barrancos, entre otras.

Al mismo tiempo, el complejo de alojamientos rurales Benarum ofrece una estancia con comodidades exclusivas, entre las que se incluyen áreas de piscina, spa, barbacoa, aguas de verano, sauna finlandesa e incluso un área que recrea los antiguos baños de la época nazarí. Gracias a la variedad, en su complejo, los turistas pueden escoger entre diversas opciones de alojamiento de dos, tres y cuatro plazas, en diversas tarifas, según las comodidades que incluye la respectiva opción.

Vacaciones de verano inolvidables Benarum es una empresa que, a lo largo de toda su trayectoria, ha establecido la satisfacción del cliente como el eje central de su filosofía empresarial. Su objetivo es que los turistas no solo les visiten por su interés en el sitio, sino que vuelvan por la experiencia que representa el alojamiento. Por ello, buscan aportar cada vez más comodidades exclusivas a sus huéspedes, que les permitan diferenciarse de la competencia, al mismo tiempo que mantienen tarifas competitivas, junto con otras facilidades pensadas para hacer más accesible este servicio de alojamiento.

Una de estas facilidades es su tarifa de temporada única, lo que quiere decir que sus precios se mantienen estables durante todo el año, por lo que disfrutar de unas vacaciones de verano en sus alojamientos no representa un coste excesivo a precios inflados de temporada. Además, ofrece una atención de respuesta inmediata en casos de consultas o reservas, así como facilidades para contratar las vacaciones y diferir sus pagos para después.



