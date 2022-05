Clases de inglés para niños con profesores nativos en el centro La Academia de Inglés Emprendedores de Hoy

viernes, 13 de mayo de 2022, 11:18 h (CET)

Es importante que los niños aprendan inglés a una edad temprana, para mejorar de forma significativa la memoria y desarrollar una mayor capacidad de concentración, atención y captación de nuevos conocimientos.

Además, los niños que estudian inglés en sus primeros años en el colegio tienen la ventaja de conseguir un mayor nivel en el idioma cuando llegan a la adolescencia o edad adulta. Esto incrementará en gran medida sus probabilidades de obtener becas de estudio y oportunidades laborales.

En La Academia de Inglés, se pueden encontrar clases de inglés para niños interactivas, creativas y personalizadas impartidas por profesores nativos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, etc.

La Academia de Inglés ofrece cursos de inglés para niños La Academia de Inglés es una empresa que desde 1981 se ha especializado en la enseñanza del idioma inglés para particulares o grupos muy reducidos de personas. Actualmente, están ofreciendo clases de inglés para niños, en las cuales podrán aprender paso a paso todo sobre el idioma y cómo poder entender y hablarlo en poco tiempo.

El horario es flexible, de lunes a viernes y los padres, junto a sus pequeños, tienen la opción de elegirlo basándose en su tiempo y demás tareas diarias. Además, estas clases pueden ser realizadas en grupo de forma 100 % online para que los niños consigan aprender el idioma desde la comodidad de su hogar y durante su tiempo libre o fuera del colegio. Adicionalmente, dichas clases se pueden llevar a cabo en formato presencial en el domicilio del alumno.

Los cursos de La Academia de Inglés también destacan porque la empresa los divide por grupos de edades y nivel, asignando un profesor nativo del idioma a cada uno, con el objetivo de ofrecer una enseñanza lo más personalizada posible con tutores aptos para su edad y nivel de conocimiento.

Temáticas y cursos para niños que enseña La Academia de Inglés Los niños que están en edad de 3 a 5 años son asignados a un curso especializado de inglés centrado en su edad, habilidades y capacidad de atención y concentración. La Academia de Inglés ha elegido a personajes de Disney y Dora la Exploradora para que sean los principales protagonistas de las lecciones a impartir en dicho curso. Estas lecciones son muy dinámicas, ya que cuentan con juegos, canciones, dibujos, historias audiovisuales y la tutoría de los profesores nativos expertos en el idioma.

Por otra parte, los niños que tienen entre 6 y 12 años tienen disponible en esta academia un curso de inglés que abarca varias disciplinas y modalidades de estudio. Entre estas disciplinas se encuentran asignaturas como ciencias, estudios sociales, matemáticas y las pruebas de inglés de Cambridge Young Learners – Starters, Movers y Flyers. Por supuesto, también les enseñan a través de canciones, clases de cocina, juegos, artes plásticas, música y teatro, clubs de lectura en inglés, etc.

La Academia de Inglés ha desarrollado una serie de cursos de inglés para que los niños aprendan mediante actividades recreativas, divertidas y personalizadas, incluyendo recursos como juegos, canciones, áreas de estudio escolares, vídeos interactivos y videoconferencias con profesores nativos del idioma, que les hará el aprendizaje más ameno y divertido.



