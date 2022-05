UBCloud expone las ventajas de la telefonía IP Emprendedores de Hoy

viernes, 13 de mayo de 2022, 10:59 h (CET)

En la actualidad, la gran mayoría de los usuarios que contactan con una empresa por sus productos o servicios se caracterizan por buscar buena atención e inmediatez, aspectos que se pueden ofrecer con facilidad al hacer uso de las nuevas tecnologías y de herramientas que aporta la telefonía VoIP.

Este último elemento se ha convertido en un elemento indispensable para cualquier autónomo, consultor o empresario que desee transmitir una imagen profesional y establecer confianza con sus clientes potenciales.

Ante esto, UBCloud permite a los empresarios y autónomos mantener una comunicación constante y de calidad con sus potenciales compradores mediante el uso de diversas funcionalidades, independientemente de donde se encuentren ubicados.

¿Por qué usar las funcionalidades que aporta la telefonía VoIP? Hoy en día, la comunicación es un elemento esencial para cualquier organización y autónomos en cualquier área. Por esta razón, productos como UBCloud desarrollan estrategias y recursos enfocados en contribuir en este elemento. Un ejemplo de ello son las soluciones de softphone, que además de mejorar la comunicación interna entre los distintos departamentos de una compañía, también ayudan a mejorar la imagen de la misma.

Este tipo de recursos son considerados como innovadores y flexibles, ya que no es necesario contar con una oficina física para utilizarse, lo que les permite a autónomos y empresarios que recién comienzan, generar mayor confianza y profesionalidad a sus futuros clientes.

Para las empresas que practican teletrabajo, o con varias sedes, o con personal itinerante, las soluciones de softphone también figuran como una herramienta de valor, ya que facilitan la comunicación de forma directa con una persona o un departamento específico, sin necesidad de que alguien más haga el desvío de la llamada.

Todo esto ha hecho de este sistema un recurso clave porque permite automatizar los procesos y facilitar la manera en que los usuarios contactan a la empresa o profesional de su interés de forma rápida, sencilla y eficiente.

UBCloud: un servicio para empresas inteligentes La automatización se ha convertido en el aliado estratégico de las empresas porque permite agilizar cada una de sus operaciones. En materia de comunicación, este elemento no ha pasado desapercibido gracias a compañías como Ubunet, que a través de UBCloud se han centrado en ofrecer un servicio pensado para empresas modernas e inteligentes.

Esta compañía cuenta con planes diversos y tarifas variadas que permiten a las empresas y profesionales adquirir una Centralita Virtual con decenas de funcionalidades de forma inmediata. Además, brinda la posibilidad de agregar las extensiones necesarias para garantizar un contacto continuo entre todos los integrantes de una empresa.

UBCloud se ha caracterizado por contar con un amplio número de funcionalidades que permiten a los usuarios garantizar un servicio de atención completo y eficiente para sus clientes. Esto les ha convertido en uno de los productos especializados en telecomunicaciones más destacados en el sector empresarial.



