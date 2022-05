Toxo Terapias se consolida como uno de los centros parasanitarios de referencia en Galicia Emprendedores de Hoy

La práctica de una disciplina como el pilates contribuye al restablecimiento de la salud de forma natural, gracias al desarrollo de terapias que se concentran en diversas zonas del cuerpo para proporcionar bienestar y una sensación de calma y tranquilidad, necesaria para mejorar el estado anímico y las defensas del organismo frente a diversas patologías.

En este sentido, el centro parasanitario de Narón Toxo Terapias se especializa en los servicios de masaje, osteopatía, acupuntura, yoga, pilates y quiromasaje. Su revolucionaria y novedosa metodología ha logrado resultados evidentes en una gran cantidad de usuarios que ya han recibido sus tratamientos integrales de masaje y osteopatía en Narón con satisfacción plena.

Servicios integrales para mejorar la calidad de vida de las personas Entre los servicios ofrecidos por este centro de terapias se encuentra el pilates personalizado, que es llevado a cabo en grupos de máximo 4 personas para aumentar su efectividad y proporcionar la atención ideal a cada participante. Los beneficios se evidencian con mayor rapidez al ser un grupo pequeño.

“Con el pilates personalizado, hacemos unos grupos de máximo 4 personas en los que los beneficios son mucho más rápidos que con grupos amplios. Noe hace una gran labor y quien viene… ¡repite!”, afirma su gerente Alberto Vila.

La propuesta de quiromasaje es otra terapia referente de este centro situado en Narón, ya que esta es la base de los procesos curativos y de relajación que se desarrollan en este lugar. Toxo Terapias es un centro de quiromasaje recomendado por el portal Quiromasaje.org por su excelencia profesional. Bajo el criterio de profesionales expertos en el área, se realiza un tratamiento enfocado en relajar todos los músculos que se ven afectados por problemas cotidianos y el estrés para llevar a cada paciente a un ambiente de tranquilidad.

¨El quiromasaje es la base de todo terapeuta natural. Los ¨dolientes¨ como les llamamos, buscan relajar sus músculos castigados por el estrés diario en un ambiente de tranquilidad. Y nosotros intentamos darles lo que necesitan”, confiesa Vila.

Para este centro, lo importante es que los pacientes sean sanados a través de estas terapias naturales que coadyuvan de forma integral a mejorar su calidad de vida.

Narón dispone de un equipo de profesionales especializados en terapias naturales En el campo de la osteopatía, los expertos del centro cuentan con un gran bagaje en la profesión, lo que les ha permitido alcanzar excelentes resultados de la mano de su talento humano. De hecho, con pocas revisiones, uno de sus profesionales ya puede saber perfectamente las necesidades de su paciente y desarrollar las técnicas más idóneas para su curación.

“En la osteopatía, Víctor tiene un gran bagaje en la profesión. Necesita poco para ver las necesidades que un cuerpo necesita para equilibrarse, y eso conlleva que el “doliente” tenga que acudir menos veces al centro de lo que estaba acostumbrado”, afirma con orgullo uno de los deportistas que acuden al centro.

De esta forma, el paciente no tiene que acudir de forma excesiva al centro para encontrar la solución a su afección y lograr el anhelado equilibrio.

Por otro lado, el reiki llevado a cabo en este centro es valorado como «fenomenal» y se basa en el establecimiento de una conexión que es muy difícil de alcanzar, pero que es posible con la capacidad y experiencia del terapeuta.

“En el reiki, Ara es una fenómena. Consigue una conexión muy difícil de alcanzar, y eso para un terapeuta no tiene precio en una disciplina como esta”, manifiesta Alberto.

El trabajo se complementa con ventosas, moxibustión y kinesiotape, tratamientos que son altamente demandados por los usuarios al lograr beneficios que se notan en el cuerpo de todos los pacientes que acuden al centro.

Desde el centro parasanitario de Narón Toxo Terapias afirman estar contentos con el recibimiento que han tenido, ven que su idea de crear un centro integral de terapias naturales va calando en las personas y lo importante es que los pacientes salen encantados de sus instalaciones. Corroboran que, en breve, seguirán trabajando en más terapias que ya disponen de profesionales como el yoga, la reflexología e incluso, el coaching o el masaje ayurvédico.



