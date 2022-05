¿Son obligatorias las luces de emergencia nuevas? TodoRenting.es lo explica Emprendedores de Hoy

El Tribunal Supremo de Justicia admitió, el pasado mes de noviembre, que los conductores podrán utilizar luces de emergencia nuevas sin geolocalización después de 2025. También se denegó temporalmente la exigencia que estaba haciendo la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre homologar solo balizas conectadas a partir del 2026.

La empresa todorenting.es explica que esto aclara el panorama que se había generado el año pasado tras la aprobación de la nueva normativa vehicular. Según el reglamento, a partir de enero de 2026, será obligatorio utilizar balizas como luces de emergencia en la vía, en lugar del tradicional triángulo.

Nueva normativa y nueva polémica Cuando apareció la normativa sobre el uso de las luces de emergencia nuevas, los fabricantes advirtieron que se estaban exigiendo ciertas características para su homologación. Una de ellas era que los dispositivos estuviesen interconectados con un sistema de geolocalización con un Punto de Acceso Nacional de Información del Tráfico. Esto permitiría una rápida ubicación el coche accidentado por parte de las autoridades e incluso de otros conductores.

Como la normativa fue sancionada en junio de 2021, sostenía que las balizas susceptibles de ser autorizadas serían las fabricadas después de esa fecha. Además, debían estar dotadas de la tecnología de geolocalización. Los empresarios alegaron ante la justicia que la plataforma a través de la cual se interconectarían estos dispositivos no se había desarrollado. Por esta razón, no existía manera de ofrecer al público luces de emergencia con esa capacidad.

Con la decisión, el Tribunal abre la posibilidad de que las balizas luminosas no conectadas y fabricadas después de julio pasado puedan seguir comercializándose. TodoRenting.es afirma que, en todo caso, el uso de balizas como luces de emergencia nuevas no serán obligatorias hasta enero de 2026. Por esa razón, hasta ese momento se podrán seguir utilizando los habituales triángulos de seguridad.

Otras características que deben tener las luces de emergencia nuevas Aclarado el tema de la geolocalización por parte del Tribunal Supremo, TodoRenting.es advierte que existen otras características que se mantienen presentes en la normativa. Una de ellas es que la baliza debe emitir un destello de luz amarilla de 360 grados en modo horizontal y 8 grados en vertical. Además, la luz que emite la baliza debe tener una frecuencia de entre 0,8 y 2 Hz. El dispositivo tiene que funcionar aún en condiciones climáticas adversas de -10 °C hasta 50 °C. Igualmente, debe estar equipado con una batería cuya vida útil no debe ser inferior a los 18 meses.

Entre sus ventajas, las luces de emergencia nuevas V-16 tienen un rango de visibilidad de hasta un kilómetro. Reducen notoriamente la posibilidad de arrollamiento, ya que el conductor no tiene que salir de su vehículo para colocarla. Solo hay que abrir la ventanilla, pegarla al techo del coche y encenderla para advertir a los demás que se ha sufrido un percance en la vía. La DGT asegura que, aunque no es obligatorio, ya se pueden usar en sustitución de los triángulos de seguridad.



