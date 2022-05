Las flores preservadas son una opción ideal para decorar los espacios Emprendedores de Hoy

viernes, 13 de mayo de 2022, 10:44 h (CET)

En la última década, las flores preservadas se han posicionado como una de las tendencias más destacadas en el diseño de interiores. Su versatilidad, belleza y practicidad han permitido que personas de todo el mundo se inclinen por decorar sus espacios, utilizando arreglos con plantas que no necesiten un extremo mantenimiento, ni de un cuidadoso proceso de corte para llenar de vida cualquier habitación o proyecto de interiorismo.

Desde hace unos años, hay empresas como Kihana que se han convertido en referencia nacional en el arte de las flores preservadas. En su catálogo, se pueden encontrar una gran variedad de centros, ramos coronas y bonsáis realizados con flores preservadas.

Plantas naturales con una gran duración Las flores preservadas se caracterizan por ser ejemplares completamente naturales que pasaron por un proceso de conservación, en el cual se reemplaza la savia y el agua, por un líquido que preserva y alarga, considerablemente, la vida de la flor en su momento de mayor esplendor. Esto permite conservar la vitalidad de la planta y también mantener su color y textura como si se encontrase recién cortada. Este método nace como una alternativa a las flores de plástico que, si bien no necesitan ningún cuidado, su artificialidad y colores extravagantes no son aspectos muy elegantes para decorar espacios.

El catálogo de flores que ofrece la Kihana se compone de un grupo variado de especies de plantas ideales para llenar de vida cualquier interior. En él, es posible encontrar desde eucalipto y hortensia, hasta glixia o solidago.

La tienda también se preocupa por crear nuevas formas de explorar el potencial de decoración de las flores, por lo cual, en su catálogo también ofrece una gran variedad de arreglos florales, diseñados para generar una armonía de colores y texturas únicas que se ajusten a las búsquedas y personalidad de sus clientes. Todas las creaciones orquestadas por Ana la creadora de esta marca que ha llegado para revolucionar el mercado de las flores preservadas.

Tendencias en decoración Kihana reconoce que las flores preservadas funcionan como una nueva manera de decorar y comunicar, por este motivo, se ha dispuesto a ofrecer creaciones y arreglos que se adapten a los gustos de sus clientes y a las últimas tendencias del diseño floral para interiores.

En consecuencia, cada arreglo es completamente diferente al otro, no solamente porque su decorado depende de la temporada de cosecha de cada flor, sino porque responde a una fuerza creadora que ella y sus floristas se encargan de cultivar todos los días.

Ningún arreglo o planta que comercializa Kihana requiere un mantenimiento más allá de la limpieza frecuente del polvo que pueda llegar a acumularse en los pétalos u hojas. Por esta razón, se convierten en la alternativa ideal para darle color a cualquier rincón de tu hogar.



