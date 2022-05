Eventos corporativos de teambuilding para motivar a los empleados de las empresas Emprendedores de Hoy

La motivación de los empleados es un factor determinante para la consecución de los objetivos dentro de una organización.

Según estudios de la Universidad de Warwick, cuando un trabajador está satisfecho con su puesto de trabajo es un 12 % más productivo y un 31 % más eficiente. Por esta razón, la importancia de las compañías de invertir en programas que mejoren e incentiven las habilidades personales y grupales de sus empleados.

Al respecto, la empresa Eventos Madrid es especialista en la organización de eventos de teambuilding para empresas en la capital española. Sus 16 años de experiencia en el sector les ha permitido ofrecer una gran variedad de servicios personalizados adaptados a las necesidades de sus clientes.

Actividades de teambuilding para mejorar la motivación de los empleados En la actualidad, una gran parte de los profesionales consideran que el salario económico no es la única razón para mantenerse en un puesto de trabajo. Sentirse cómodos en un ambiente de trabajo que les brinde un mayor crecimiento personal es otro aspecto que consideran relevante.

Una alternativa para fortalecer la motivación de los trabajadores son los eventos de teambuilding. Estos son una forma efectiva para aumentar la productividad de los empleados y ayudarles a superar problemas internos, trabajando aspectos relacionados con sus motivaciones, sueños y habilidades para el liderazgo, etc.

Estas actividades también son una gran oportunidad para construir mejores relaciones con el equipo y reforzar vínculos. En cada dinámica, los participantes fomentan el trabajo en equipo, trabajan la comunicación y las relaciones interpersonales, las cuales son elementos esenciales para poder alcanzar las metas colectivas de una organización. Por otro lado, estos eventos ayudan al empleado a salir de la rutina, liberar el estrés y a crear una conexión sentimental más fuerte con la empresa, lo cuales después se traduce en más fidelidad y mayor productividad.

Gran variedad de actividades para empresas con Eventos Madrid Eventos Madrid se ha convertido en una empresa referente en el sector de planificación de eventos corporativos en la capital. Desde su creación en el año 2006, la firma no ha parado de ofrecer nuevas experiencias adaptadas a las necesidades de las empresas. Para eso, cuenta con un equipo de profesionales que se dedica a escuchar las necesidades de las empresas para después diseñar las actividades adecuadas según sus objetivos.

La dedicación y la pasión con la que planifican cada evento les ha permitido ofrecer una amplia variedad de servicios, como eventos de teambuilding con sesiones de coaching indoor y outdoor para conseguir equipos de trabajo altamente productivos y eficaces. También organizan encuentros de coaching empresarial, así como actividades de family day y multiaventura en la que se refuerza la moral de los trabajadores, al mismo tiempo que disfrutan de un día diferente fuera de la oficina.

