El impacto de AvanzaEmpleo en la España vaciada

viernes, 13 de mayo de 2022, 10:26 h (CET)

La falta de empleo es uno de los principales problemas que afecta a las zonas rurales de España, además de la ausencia de servicios básicos o medios de transporte. A lo largo de los últimos años, sus habitantes han intentado convencer a los dudosos de que la conocida como “España vaciada” es una muy buena alternativa para vivir, para así también dar solución a la abismal despoblación que los afecta.

Con la llegada de la pandemia, se afianzó en países de todo el mundo la modalidad del teletrabajo y, con ello, se presentó una nueva oportunidad para el sector laboral desde los pueblos españoles. En este sentido, plataformas como AvanzaEmpleo han puesto el foco en facilitar para los habitantes de zonas rurales el contacto con empresas que necesiten sus servicios, así como también que los trabajadores que no requieran desarrollar un trabajo presencial puedan desempeñarse desde un entorno rural.

AvanzaEmpleo en la España vaciada En las zonas recónditas donde los habitantes han emigrado por falta de fuentes de empleo que mejoren su calidad de vida, actualmente pueden ser visibilizadas y conocerse los potenciales talentos humanos a través de portales de búsqueda de empleo.

En el caso de AvanzaEmpleo, su característica diferenciadora es que no se trata de una empresa 100% digital que se basa solo en datos, por lo tanto, se centran en dar valor a las personas, identificarlas con un rostro, voz y actitud, para así poder presentar a los buscadores de talentos un candidato que cumpla con todos los requisitos trazados, sin sobrecargar el buzón de correos de la empresa con cientos de perfiles.

Opciones asequibles para vivir y disfrutar de la naturaleza La reciente crisis sanitaria y el confinamiento llevó a muchas personas a desear un poco de aire libre y poder disfrutar de la naturaleza. En la mayoría de los casos, el teletrabajo obligó a los empleados a quedar atrapados en un piso, algunos de ellos incluso con un home office improvisado sin ventanas con vista al exterior.

Poder trabajar en una zona rural y contribuir con la repoblación de la España vaciada, permite, además, tener acceso a una vivienda con precios de compra y alquiler bastante bajos, lo que representa un punto a favor hacia la estabilidad económica.

Independientemente de la profesión o del pueblo de preferencia, AvanzaEmpleo es un portal donde tanto empresas como candidatos pueden encontrar múltiples opciones de empleo que se adapten a sus necesidades.



