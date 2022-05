Principales tendencias en diseño de cocinas para 2023, por REFORMAS EXCELENT Comunicae

viernes, 13 de mayo de 2022, 15:44 h (CET) La cocina sigue siendo una de las zonas más visitadas del hogar. Actualmente, está recibiendo la atención que merece, sobre todo cuando se trata de funcionalidad, estética, diseño y practicidad. Se puede crear un espacio multifuncional gracias a una reforma bien pensada y los materiales seleccionados de media y alta calidad REFORMAS EXCELENT, empresas de reformas en Madrid, aboga por una total libertad sin restricciones de estilo. Actualmente, no existe un marco rígido para seguir un estilo concreto, ya que la singularidad del interior, la personificación, pasa a primer plano.

En 2023, se va a notar un aumento aún mayor en las cocinas que reflejan los gustos personales y satisfacen realmente las necesidades específicas de cada propietario. Y todo ello, mezclado con una decoración realmente elegante y sofisticada.

A continuación, se exponen las principales tendencias en cocinas para el 2023:

Azulejos de metro

En 2023, regresan los salpicaderos de cocina de azulejos, pero esta vez en una versión brillante, se dice adiós a los acabados mates. ¿Y lo mejor? Este tipo de azulejo es mucho más fácil de limpiar.

Así que, para conseguir una cocina realmente moderna, se puede optar por instalar azulejos rectangulares de estilo metro. En cuanto a las juntas, se puede apostar por las finas, de unos 2 mm.

Cocina simple y concisa

Actualmente, la simplicidad es relevante en el diseño de cocinas. Este lugar debe cumplir claramente las funciones, pero al mismo tiempo el propio ambiente debe crear una sensación de paz y comodidad.

El deseo de simplicidad domina desde hace tiempo en las tendencias de reformas de diversos estilos. La solución para una cocina es utilizar cierta simplicidad y ascetismo como, por ejemplo: cocinas clásicas, escandinava, de alta tecnología.

Por otra parte, el propio concepto de estilo minimalista en las nuevas cocinas ha cambiado ligeramente. En lugar de las monótonas y contrastadas combinaciones de blanco y negro, se han puesto de moda las cocinas en tonos gris mate y madera natural. Este tipo de diseño de cocinas tiene un aspecto muy elegante e impresionante. En todos los demás aspectos, los diseñadores se adhieren a las reglas del minimalismo: sin decoraciones, sin accesorios externos y limitaciones.

Materiales naturales: madera y mármol

La demanda de materiales naturales ecológicos sigue siendo muy alta en las reformas de cocinas.

La tendencia hacia el uso de materiales naturales hace que el uso de la madera natural, la piedra y el hormigón siga siendo relevante. El mármol, el granito, los paneles de madera, los muebles y el suelo dan vida al proyecto y resultan especialmente impresionantes a gran medida.

Una textura bonita y única puede transformar radicalmente el aspecto de todo el conjunto. Por eso, los representantes más llamativos de la naturaleza son la madera y el mármol.

Los acabados de mármol en las cocinas modernas siempre encontrarán su utilidad, incluso si el diseño es muy sencillo o discreto. Esto es especialmente cierto para las encimeras de cocina, el material también puede utilizarse como revestimiento del suelo y en la creación de una "isla".

Tendencias en colores

Las tendencias de color en el diseño de cocinas siguen destacando la temática natural y trata de ser lo más armoniosas posible:

Azul clásico

El tono minimalista y elegante es perfecto para los frentes de cocina modernos y tradicionales. Va bien con el blanco, el gris claro, la decoración dorada, la textura de la madera natural, etc. Suele desempeñar el papel de elemento más oscuro del acabado. Notablemente, el color más sofisticado e interesante cuando se trata de cocinas es el tono azul noche.

Verde oscuro

Un color inspirado en la naturaleza seguirá siendo popular en los próximos años.

Los armarios de cocina verdes serán un nuevo elemento clave de estilo. El verde puede ser tan dramático como lujoso cuando se utiliza en la cocina.

Los verdes profundos se pueden contrarrestar con los colores tierras, beige, o el dorado suave para añadir riqueza a la cocina. El mármol blanco y el plateado como acentos de diseño en las encimeras, las lámparas e incluso los grifos permitirán que la luz se refleje en el espacio y resalte los colores más oscuros.

Fondo neutro

El cometido es crear un ambiente acogedor en el interior de la cocina. Rodeado de colores discretos, de baja saturación y que no sobrepasen el beige y los tonos tierra, es más fácil centrarse en el valor de la comunicación y la personalidad de cada uno. Los acentos tranquilos en el mobiliario serán clave para 2023. Los toques de rosa intenso, gris suave y verde crearán una sensación refrescante.

Color blanco

El blanco, por su pureza y sencillez, es el color principal del minimalismo de las reformas. Se trata de un tono versátil en el que se puede elegir cualquier tipo de decoración.

Diseño con dos colores

Otra de las estrategias de reformas de cocina, la relación de los colores y la elección de los materiales es muy importante. Normalmente se elige un color base neutro y un color secundario más brillante para ello.

Monocromo en colores oscuros

Los arquitectos, así como los diseñadores proponen decorar la cocina en colores oscuros y sin diluirlos fuertemente con los claros o incluso con los básicos.

Tipos de distribución de cocinas más populares para 2023

- Cocina de una sola pared

Las cocinas pequeñas suelen necesitar una distribución eficiente en cuanto a espacio sin renunciar a su funcionalidad.

Consiste en instalar armarios superiores e inferiores contra una sola pared, creando una estética más limpia.

- Cocina galera

Con un uso muy económico de los armarios, la cocina tipo galera consiste en dos filas de armarios enfrentados, creando un pasillo interior o galera entre ellos.

Al eliminar la necesidad de armarios de esquina, este tipo de distribución aprovecha cada milímetro de espacio sin desperdiciarlo.

El diseño sencillo también significa que hay menos aparatos especiales necesarios, lo que hace que esta opción sea también rentable.

- Cocina en forma de L

Una opción de distribución práctica para cocinas pequeñas y grandes, la cocina en forma de L tiene armarios a lo largo de dos paredes perpendiculares. Aunque la esquina requiere algunas soluciones inteligentes de armarios para hacerla práctica, el diseño de cocina abierta en L ofrece una gran flexibilidad en la colocación de los electrodomésticos y las zonas de trabajo.

- Cocina en forma de U

La cocina en forma de U es una gran disposición para las cocinas más grandes y consiste en armarios a lo largo de tres paredes adyacentes.

Este tipo de distribución ofrece mucho espacio de almacenamiento, pero puede parecer cerrado si hay armarios superiores en las tres paredes. Para evitarlo, se puede elegir armarios superiores a lo largo de sólo una o dos paredes, con estanterías abiertas, azulejos focales o una campana extractora en la otra.

La cocina en forma de U permite un gran flujo de trabajo y varias personas al mismo tiempo.

- Cocina con isla

Una opción muy popular en las casas unifamiliares, la cocina en isla proporciona una gran superficie de trabajo o zona de almacenamiento en el centro de la cocina.

Aunque la cocina debe ser lo suficientemente grande como para incorporar una isla, la instalación es una gran manera de crear un flujo de tráfico natural en la zona.

- Cocina con península

La península está relacionada con la cocina en isla e incorpora una barra de cocina que sobresale de una pared o de un armario. Es una gran solución que ofrece las ventajas de una isla de cocina cuando el espacio no permite instalar una isla independiente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Principales tendencias en diseño de cocinas para 2023, por REFORMAS EXCELENT Principales razones para contratar un servicio de limpieza profesional, por SERVICIOS DOMÉSTICOS QUALITY Asesores hipotecarios, quiénes son y cómo elegirlos, POR INICIATIVA EMPRESARIAL ¿Son las placas solares la mejor opción para el hogar? por ADRATEK AleaSoft: AleaGreen: Previsiones de largo plazo para PPA y financiación de proyectos renovables