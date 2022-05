Ahorrar tiempo y dinero en el marketing digital y alcanzar los objetivos profesionales con TEKDI Emprendedores de Hoy

viernes, 13 de mayo de 2022, 10:20 h (CET)

Para el crecimiento empresarial, muchos profesionales buscan aprender marketing digital. En la actualidad, este concepto es imprescindible para cualquier empresa, autónomo y marca personal que desee dar a conocer su negocio e impactar en sus consumidores de manera innovadora.

Sin embargo, suele ocurrir que estos se encuentran con un obstáculo bastante problemático para iniciar su aprendizaje: el tiempo. Para solucionar esto, TEKDI ha desarrollado cursos de marketing digital bajo una metodología que permite a sus alumnos aprender dedicando solo 10 minutos diarios en cualquier lugar y momento que deseen.

¿En qué consiste la metodología TEKDI para aprender marketing digital y ahorrar tiempo? Las personas siempre están en la búsqueda de conocimiento nuevo y enriquecedor que les permita mejorar su vida personal, profesional y económica. Sin embargo, no todos cuentan con el tiempo suficiente para adquirir ese conocimiento, ya que muchas academias e institutos de formación suelen escoger el horario de aprendizaje a emplear. TEKDI decide romper esto mediante el desarrollo de cursos y máster online, en los cuales el estudiante puede decidir cuándo y dónde aprender.

Además de esto, esta compañía ha creado una metodología basada en el concepto learning by doing (aprender haciendo) que incentiva a los alumnos a estudiar y practicar 10-25 minutos todos los días. Dicha metodología se encuentra presente en sus cursos de marketing digital, incluyendo clases cortas y tareas por cada ejercicio terminado al día. Además, TEKDI ofrece tutorías semanales de la mano de expertos en el sector que estarán disponibles las 24 horas los 7 días de la semana, para acompañar e instruir al estudiante sin afectar a su tiempo ni a su rutina de trabajo.

¿Por qué aprender marketing digital con TEKDI? TEKDI asegura a sus estudiantes un aprendizaje eficiente y rápido de marketing digital mientras ahorran tiempo, gracias al estudio de 10 minutos diarios y constantes. Además, su fundador Juan Merodio, con más de 20 años de experiencia en el sector digital, ha decidido que los cursos de marketing estén a un precio bastante accesible. La razón de ello es que este emprendedor sabe cómo puede cambiar la vida profesional y económica de una persona cuando aprende un concepto tan innovador como el marketing online.

De igual manera, reconoce que muchos másteres y cursos completos suelen tener un precio muy elevado para el trabajador promedio. Actualmente, los cursos de marketing de TEKDI se caracterizan por ser económicos y estar desarrollados por expertos del área digital. Estos mentores están disponibles siempre para dar acceso desde el ordenador o móvil. Además, el estudiante puede definir su ritmo de aprendizaje, recibe conocimiento moderno y ayuda para mejorar su situación laboral, formará parte de una comunidad digital entera, etc.

El marketing online está incorporándose en las industrias de todo el mundo y TEKDI prepara a las personas para enfrentar este futuro digital. Esto lo hacen a través de sus cursos flexibles, económicos y modernos que, además, ayudan a los estudiantes a ahorrar tiempo y alcanzar sus objetivos profesionales.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.