La Inteligencia Artificial de la española Bdeo ya está presente en 20 países

viernes, 13 de mayo de 2022, 14:45 h (CET) La compañía permite a las aseguradoras de motor y hogar optimizar y automatizar sus procesos de gestión de siniestros y renovación de las pólizas de manera ágil. La IA reduce los costes hasta un 70% y el tiempo medio de gestión de los siniestros de 5 días a 6 minutos. Entre sus clientes destacan: Reale o Mutua Madrileña en España, Fidelidade en Portugal, Zurich o BBVA en el mercado Latinoamericano y Holland en Sudáfrica Bdeo, la scaleup especializada en Inteligencia Visual que permite optimizar y automatizar los procesos de las aseguradoras, cerró el año pasado con 43 clientes en su cartera, un 26% más que en 2020. Entre sus clientes destacan importantes compañías aseguradoras como: Reale o Mutua Madrileña en España, Fidelidade en Portugal, Zurich y BBVA en el mercado Latinoamericano y Hollard en Sudáfrica.

Este crecimiento ha permitido a la compañía, fundada en 2017 por Julio Pernía y Manuel Moreno, tener presencia en 3 continentes como son Europa, Latinoamérica y África, así como en una veintena de países, un 30% más que hace un año. Actualmente, cuenta con sedes y/o representación en España, México, Reino Unido, Francia y Alemania.

Un equipo que no para de crecer

2021 fue un año de crecimiento para Bdeo, lo que le ha permitido ampliar su plantilla un 34%, alcanzando los casi 70 empleados. Su objetivo es seguir incorporando personal al equipo, a medida que se consolide su presencia en otros países.

Tecnología para seguros de hogar: una apuesta de futuro

Tras el éxito conseguido con su solución de motor, el principal objetivo de la scaleup española a corto plazo es el desarrollo de servicios para seguros de hogar y locales comerciales. Además, continúa apostando por la expansión internacional, con especial foco en los países europeos donde aún no está presente, así como reforzando su presencia en España, Francia, UK, Alemania y en Latinoamérica.

Inteligencia Visual al servicio del sector asegurador

El objetivo de Bdeo es transformar el sector de los seguros con una solución integral de Inteligencia Visual que permita evolucionar la forma en la que los clientes se relacionan con las aseguradoras de motor y hogar. De este modo, busca conseguir una experiencia de cliente totalmente optimizada y digital, que permita gestionar los siniestros y la renovación de las pólizas de manera ágil y cómoda, así como reducir el fraude que afecta al sector asegurador.

Actualmente, ofrece sus servicios en dos ramos del sector asegurador: motor y hogar. En motor, su solución SaaS facilita la contratación del seguro y, en caso de siniestro, la valoración de los daños del vehículo, así como la estimación de los costes de reparación. Asimismo, la tecnología de inspección de vehículos de la insurtech también puede ser utilizada por las empresas de gestión de flotas, al permitir a las compañías analizar y revisar el estado de un vehículo cuando es devuelto por el cliente.

En el caso de hogar, su solución de Inteligencia Visual optimizada permite valorar los daños causados por el agua en las viviendas. De este modo, la aseguradora puede estimar los daños de una forma rápida, lo que les permite reducir los costes hasta un 70% y el tiempo medio de gestión de los siniestros de 5 días a 6 minutos. Con esta tecnología, el asegurado puede enviar a su compañía de seguros fotos y vídeos de los desperfectos de forma autónoma, guiada, digital y remota para identificar la posible causa del siniestro.

