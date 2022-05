'LATIERRA ByLatúe 2017', un vino solidario en la lucha contra el cáncer Comunicae

viernes, 13 de mayo de 2022, 14:53 h (CET) Bodegas Latúe y CIMA Universidad de Navarra sellan el acuerdo de colaboración para la investigación en la prevención del cáncer de ovario destinando a esta causa 1 euro de cada botella vendida de la marca "LATIERRA ByLatúe 2017" Bodegas Latúe y CIMA Universidad de Navarra sellan el acuerdo de colaboración para la investigación en cáncer de la mujer. Un proyecto solidario al que se han unido también empresas colaboradoras y los propios trabajadores de Bodegas Latúe. La donación final sumará 20.540 euros “para la salud de las mujeres” según ha declarado José Morata, gerente de Bodegas Latúe.

Con este proyecto, el espíritu social y colaborador de Bodegas Latúe ayudará a financiar la investigación sobre cáncer de ovario que desarrolla el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra destinando a esta causa 1 euro de cada botella vendida de la marca “LATIERRA ByLatúe 2017”.

El acto de presentación del acuerdo se llevó a cabo dentro del escaparate de la Feria Nacional del Vino y en él estuvieron presentes el gerente de la bodega, José Morata, y su presidente, José Luís Santiago; el director general de la Fundación para la Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra, José Andrés Gómez-Cantero, Miguel Vallinas García, responsable de desarrollo del CIMA; y la directora general de Agricultura y Ganadería del Gobierno regional, Cruz Ponce.

Proyecto solidario de principio a fin

Al inicio del acto, José Morata fue el encargado de contar cómo surgió la idea del proyecto y cómo en apenas dos meses se ha convertido en realidad gracias a la colaboración de todas las partes implicadas. “Debemos devolver a la sociedad parte de lo que recibimos” señaló Morata, haciendo referencia a la importancia de la responsabilidad social corporativa de la compañía.

Y es que Bodegas Latúe da un paso más allá posicionándose no sólo como una bodega cooperativa líder a nivel europeo en agricultura ecológica, sino también como una empresa comprometida con los valores solidarios. Con esta acción, la cooperativa ayudará a impulsar la investigación oncológica para poder ayudar a aquellos pacientes que más lo necesitan.

Involucrar a la sociedad

El director general de la Fundación para la Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra, José Andrés Gómez-Cantero explicó cómo CIMA ha cumplido recientemente 20 años trabajando para “curar enfermedades”, siendo un centro biomédico que trabaja en una investigación previa a todo lo que se hace con los pacientes en áreas como el cáncer de ovario, de pulmón, de páncreas e hígado, entre otros. “Colaboraciones como ésta a mi particularmente me hacen muchísima ilusión porque es involucrar a la sociedad de alguna manera a ayudar en proyectos concretos de investigación”, comentó Gómez-Cantero.

Seguidamente la directora general de Agricultura y Ganadería del Gobierno regional, Cruz Ponce, resaltó el compromiso de Bodegas Latúe con el proyecto que, al mismo tiempo, es capaz de “cerrar un círculo global muy importante que empieza por ser capaces de producir, de hacer dinero que genera economía en la sociedad y no de cualquier manera [...] os importa vuestra sociedad, os importan las familias, os importa que en vuestro pueblo haya futuro”, concluyó.

Por su parte, José Luis Santiago Martínez, presidente de Bodegas Latúe, destacó el compromiso social y sostenible de la bodega. “Latúe es esto”, señaló, en referencia al proyecto de colaboración y poniendo como ejemplo de esta filosofía la acción que se materializó con la entrega de cheques, dando por finalizado el acto llevado a cabo en la Feria Nacional del Vino (FENAVIN).

