Homenaje a más de 90 enfermeras de Gipuzkoa en el Día Internacional de la profesión Comunicae

viernes, 13 de mayo de 2022, 14:17 h (CET) Con motivo del Día Internacional de la Enfermera, el COEGI organizó en la tarde de ayer un acto en el que, además de reivindicar unir fuerzas en la profesión, sirvió para rendir homenaje a varias de las 71 enfermeras de Gipuzkoa que conmemoran 25 años de profesión y a 83 enfermeras recién jubiladas. La soprano Haizea Muñoz puso el broche de oro al emotivo homenaje en el que participó el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, quien subrayó la importancia del trabajo de las enfermeras En Gipuzkoa trabajan 5.426 enfermeras/os, de los cuales el 92% son mujeres.

Más de 150 personas se dieron cita ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Sebastián para participar en los actos organizados por el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI), coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermera. La cita, que contó con el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, como anfitrión, se convirtió en un emotivo homenaje a enfermeras que celebran 25 años de trabajo así como a 83 de las profesionales jubiladas entre marzo de 2019 y diciembre de 2021.

Durante su intervención, la presidenta del COEGI, Pilar Lekuona, subrayó que “hoy estamos aquí representantes de la profesión de todos los ámbitos, especialidades y disciplinas. Una profesión que nos hace grandes, personas cuidando a personas. Construida en la profesionalidad, con respeto, responsabilidad, honestidad, amabilidad; bajo un código deontológico y de justicia, con sentido de servicio, con determinación, practicando el perdón, con alegría y serenidad”.

Dirigiéndose a las enfermeras homenajeadas, Lekuona les trasladó “mi más profundo respeto por habernos dejado el pabellón tan alto. En esta nueva etapa, no olvidéis nunca cubrir vuestras necesidades personales, toca atenderse y cuidarse. Gracias a todas. Me siento orgullosa y afortunada de representar a un colectivo como el nuestro y a un colegio profesional al que hacemos grande juntas”, concluyó.

Por su parte, tras felicitar en su día a las enfermeras presentes, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, subrayó que “os agradezco la labor que habéis realizado y que seguís desarrollando. Os agradezco el esfuerzo, la dedicación y, sobre todo, vuestra manera de saber destilar humanidad en vuestro trabajo que, creo es duro, pero a la vez bonito, porque ¿qué hay más importante que cuidar a las personas?. A todos nos toca alguna vez tener una experiencia directa personal con la profesión y yo siempre he sentido esa humanidad. Por ello, os animo a que sigáis haciéndolo así”.

El alcalde de San Sebastián recordó asimismo en su intervención que una de las “reivindicaciones” que comparte con el Colegio de Enfermería de Gipuzkoa es la reivindicación de coordinar lo social y lo sanitario: “En este ayuntamiento vemos con total claridad que el espacio sociosanitario es una necesidad importante, y por ello queremos trabajar y reforzar. En eso nos vais a tener junto a vosotras, porque sé que es una cuestión que defendéis”.

Durante el homenaje de ayer, 83 enfermeras y enfermeros recién jubilados recibieron la insignia de oro con el escudo del Colegio, representado por el escudo de Gipuzkoa sobre la Cruz de Malta esmaltada en blanco, abrazando todo ello a su derecha unas ramas de laurel (conocimiento y grandeza) y a su izquierda otras de palma (práctica y destreza).

El evento contó asimismo con una lectura poética, canción y baile en homenaje a Florence Nightingale, precursora de la enfermería moderna y cuyo nacimiento el 12 de mayo marca la celebración en todo el mundo del Día Internacional de la Enfermera. La actuación de la soprano Haizea Muñoz puso el broche de oro a la conmemoración en Gipuzkoa de esta fecha.

