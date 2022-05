Schneider Electric y el Grupo Cobo colaboran para impulsar la Smart Home en España Comunicae

viernes, 13 de mayo de 2022, 14:25 h (CET) El Grupo Cobo es una reconocida empresa de construcción, rehabilitación e interiorismo, con proyectos inmobiliarios en toda España, en los que integrará a partir de ahora los dispositivos New Unica y D-Life, así como los productos del ecosistema Wiser, de Schneider Electric, pensado para hogares domóticos o Smart Homes Esta colaboración facilitará sinergias para acompañar a los clientes del sector inmobiliario en las ayudas Next Generation, especialmente en el mercado residencial y hotelero, contribuyendo a conseguir los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea.

Schneider Electric™, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha firmado un acuerdo de colaboración con el Grupo Cobo, empresa constructora e instaladora que opera en toda España, que instalará en sus proyectos inmobiliarios los mecanismos eléctricos New Unica y D-Life y la gama Wiser de Schneider Electric. Además, ambas empresas comparten el objetivo de acompañar a los clientes del sector inmobiliario a la hora de solicitar y conseguir las ayudas Next Generation, , especialmente en el mercado residencial y hotelero, contribuyendo así a conseguir los objetivos de sostenibilidad marcados por la Unión Europea.

Tanto New Unica como D-Life de Schneider Electric integran mecanismos eléctricos de fácil instalación y con funcionalidades IoT. La gama cuenta con una amplia gama de funcionalidades inteligentes como el control de persianas e iluminación. Ambas gamas se integran con la solución de hogar conectado de Schneider Electric, Wiser.

Wiser es una solución de domotización fácil de instalar, para el ámbito residencial, que permite convertir una vivienda en un Smart Home sin necesidad de instalaciones o programaciones específicas y que, por lo tanto, resulta mucho más asequible para cualquier hogar. Con la app de Wiser by SE, el usuario puede programar, de forma remota, la luz y las persianas para que se adapten a sus horarios y a sus hábitos, configurar preferencias horarias según el día de la semana y crear distintos ambientes en cualquier momento.

Otra característica diferencial de Wiser es que permite controlar la instalación eléctrica del hogar las 24 horas del día, ofreciendo una visibilidad continua del consumo de energía. Gracias a eso, el usuario puede disponer en su Smartphone de un sencillo análisis del uso de la energía y una visión completa del consumo y de la factura eléctrica de una vivienda.

Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, solo un 1% aprox. de los edificios en España cuentan con una calificación de consumo A o B. Es decir, el 99% del deberá mejorar energéticamente en las próximas décadas. Los fondos Next Generation de la Unión Europea representan una buena oportunidad de realizarlo con ayudas, contribuyendo así a cumplir con los objetivos medioambientales marcados para 2030 y 2050 por la Unión Europea. “La eficiencia del parque inmobiliario en España tiene mucho margen de mejora y este es nuestro objetivo con esta nueva colaboración con el Grupo Cobo, aprovechando las ayudas actualmente disponibles. Ambas empresas compartimos el objetivo de unas viviendas más sostenibles, eficientes y centradas en las personas. Junto, seguiremos promoviendo los hogares conectados e inteligentes, que además de ser más cómodos, resultan más más eficientes energéticamente y por lo tanto más sostenibles", ha asegurado Patricia Pimenta, Vicepresidenta de Home & Distribution en Schneider Electric.

