La escritora Lali Dexeus recorre la inexorabilidad del destino en su novela 'La noche del Kadir'

viernes, 13 de mayo de 2022, 14:05 h (CET) Mafia, romance, acción y la cultura árabe y judía son algunos de los elementos que se plasman en la primera obra de la autora La noche del Kadir es una de las últimas diez noches del Ramadán en la que el destino puede cambiar. El nombre de esta noche tan especial es el título que ha escogido la escritora Lali Dexeus para su primera obra, que sin duda cautivará a todos los lectores.

La novela sigue la historia de Aline Asher, una joven que, después de perder a su padre y tratando de encontrar su lugar en el mundo, conoce a un hombre que trastocará todos sus planes. Su vida cambiará por completo, y muy pronto será el eje de una peligrosa persecución que encierra una trama criminal.

Aline intentará sobrellevar su nueva situación enfocándose en su carrera profesional en el mundo de la moda y rememorando los valores judíos que le inculcó su padre desde una edad muy temprana. La autora demuestra un gran conocimiento sobre estos temas, producto de una intensa investigación para conocer de primera mano las culturas árabe y judía. La manera tan natural y espontánea que tiene de introducirlas en la obra muestra cómo, a pesar de tener diferencias, las culturas árabe y judía, que definen a los personajes durante el transcurso de la historia, convergen en un mismo punto de encuentro al final.

"El proceso fue largo y laborioso. Contacté con judíos vinculados al área de su cultura e hice lo mismo con los árabes. Quería centrarme en su manera de pensar o actuar. Lograr encontrar sus diferencias y sus puntos de encuentro era mi objetivo. Leí mucho y me documenté. Tenía amigos por ambas partes. Ellos fueron cruciales".

La destreza narrativa de Lali Dexeus se percibe en la delicadeza y el cuidado con los que ha construido a una gran diversidad de personajes y exhibe la idiosincrasia de cada uno de ellos; la trama tan minuciosamente elaborada, y la acción continua que consigue representar mediante el cambio de escenario, en los que detalla con pericia lugares como Sicilia, Roma, Ibiza, Marrakech, Ibiza, Como o Jerusalén, entre otros, transportando a los lectores a sus calles sin necesidad de cerrar los ojos, tan solo mediante las palabras.

Mafia, crimen, romance, misterio y suspense se entremezclan en una historia en la que la superación del duelo constituye uno de los pilares fundamentales para lograr aprender a vivir el presente sin anclarse en el pasado y a alcanzar una evolución personal. Además, el amor, tanto romántico como familiar, impregna las páginas de este libro y demuestra que las segundas oportunidades sí existen si uno se atreve a arriesgarse a empezar de nuevo.

"El amor es esencial. Creo en las segundas oportunidades, pero también creo que solo te enamoras hasta los huesos una vez en la vida".

El espacio y el tiempo, la cultura y las creencias se fusionan en un viaje guiado por el destino en el que se demuestra que pese a pertenecer a diferentes culturas, todas las personas habitan en el mismo mundo y pueden aprender las unas de las otras y vivir en paz.

"Creo que ambas culturas afrontan la muerte con cierta serenidad, pero de distinta manera. Los árabes se preparan para ella, y los judíos la viven al momento. Pero tanto unos como otros rezan por los que se van".

La noche del Kadir presenta todos los elementos necesarios para denominarla la novela perfecta. Por eso no es de extrañar que haya entrado con fuerza en el mercado literario, y próximamente se podrá encontrar traducida al inglés americano para todos los lectores angloparlantes que quieran disfrutar de esta maravillosa historia en su idioma.

La novela de Lali Dexeus ya está disponible en Amazon para deleitar incluso a los lectores más exigentes.

