¿Existen subvenciones para instalar placas solares?, por Arquitectura Verde

viernes, 13 de mayo de 2022, 09:53 h (CET)

Instalar placas solares ahora es más una necesidad que una alternativa a la luz tradicional por dos razones importantes: ahorrar dinero en consumo eléctrico y proteger el medioambiente. Por esta razón, en España están surgiendo muchos proyectos relacionados con la subvención de instalación de placas solares tanto para particulares como para empresas.

La empresa Arquitectura Verde explica que actualmente el gobierno español está ofreciendo subvenciones para instalar placas solares en sus propiedades y, de esta manera, conseguir energía verde 100 % sostenible a un precio totalmente asequible.

Subvenciones para instalar placas solares en España Hoy en día, el cambio climático es una realidad que afecta a todas las personas y representa un peligro para las generaciones futuras. Por ello, en toda Europa, las organizaciones públicas y privadas ofrecen subvenciones para la instalación de placas solares de la mano de expertos en el sector. El objetivo es ayudarles a conseguir una vivienda ecológica o transformar la que ya tienen en un hogar sostenible y energéticamente eficiente. Para adquirir esta subvención basta con que las personas contacten con las entidades gubernamentales siempre y cuando las comunidades autónomas hayan realizado la convocatoria. Este es el caso de comunidades españolas como la Comunidad Valenciana, Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla y León, Madrid, Asturias y otras que han puesto en marcha este proyecto.

Por otra parte, si una persona tiene dudas sobre este tipo de proyectos pueden contactar con Arquitectura Verde. Esta empresa cuenta con asesores con gran experiencia en la construcción de proyectos sostenibles, viviendas y reformas ecológicas, etc.

¿Cuáles son las ventajas de solicitar una subvención para la instalación de proyectos sostenibles? Las subvenciones de placas solares pueden llegar a cubrir hasta el 55 % del coste en instalación para la mayoría de las viviendas españolas. Por lo tanto, el dueño de la propiedad solo tendrá que realizar una pequeña inversión de tiempo y dinero. Como punto a favor, instalar una placa fotovoltaica le permitirá conseguir un mayor ahorro de dinero en sus facturas de luz mensuales. La razón de ello es que esta energía proviene directamente del sol y las organizaciones públicas y privadas cada vez más ofrecen mejores ofertas para que sea usada en todas las viviendas europeas. Además, debido a que la fuente generadora de electricidad es 100 % natural y limpia, estas placas solares no afectan a la salud de los residentes de la vivienda. Por otra parte, las personas que hayan adquirido este tipo de subvención tienen la oportunidad de solicitar el mantenimiento de sus placas solares con Arquitectura Verde a un módico precio.

De esta forma, Arquitectura Verde se ha convertido en el aliado perfecto de todas aquellas personas que quieren sacar el máximo partido a las subvenciones del Estado para convertir sus viviendas en un inmueble mucho más sostenible, tanto ecológica como económicamente.



